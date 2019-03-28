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«Потусторонние силы замечены не были»: Дроздов о «Последнем герое» 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Николай Дроздов прокомментировал слухи о проклятии «Последнего героя»
Телеведущий Николай Дроздов высказался насчёт слухов о мистическом проклятии шоу «Последний герой», согласно которому один за другим умирают участники проекта. По словам бывшего ведущего программы «В мире животных», на острове потусторонние силы замечены не были, сообщает портал Teleprogramma.pro.
Речь идёт о четвёртом сезоне шоу, в котором участвовали четыре ныне скончавшиеся звезды: Жанна Фриске, Децл, Яна Волкова и Юлия Началова. Ещё одним героем проекта стал телеведущий Николай Дроздов, который в свой 81 год прекрасно себя чувствует, что по словам продюсера «Последнего героя» Александра Любимова, опровергает слухи о мистическом проклятии.
Сам Дроздов заявил, что мистика не имеет к шоу никакого отношения. Телеведущий отметил, что может судить о состоянии участников на проекте по их поведению. Так, по его словам, Юлии Началовой очень тяжело давалось участие в конкурсах, а Децл проявил себя как отличный повар и кулинар.
Дроздов также отметил, что и Децл, и Началова «ушли слишком рано» и призвал всех помолиться за их «светлые души».
Комментарии4
Шоу-бизнес , Видео , Жанна Фриске , Юлия Началова , Николай Дроздов , Александр Любимов
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