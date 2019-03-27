«Большая травма»: Зудина о миллионах Табакова

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«Это была большая травма»: Зудина об украденных у Табакова миллионах 

Рамблер 3 часа назад
Вдова Олега Табакова, актриса Марина Зудина заявила, что жизнь ее супруга сократили мошенники, и сообщила, как справляется с финансовыми проблемами после его смерти. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «ЭМПАТИЯ МАНУЧИ».
«Я знаю, что мы [с детьми] не будем ходить с протянутой рукой. У нас есть достоинство», — заявила она.
Актриса упомянула режиссера Константина Богомолова, отметив, что он оказался единственным человеком из окружения Табакова, который предложил ей работу.
Зудина добавила, что не любит просить, но иногда приходится: например, «по делу» и ради восстановления справедливости. Актриса рассказала, что в 80 лет Табаков лишился «основных денег» из-за мошенников. По ее словам, мошенничество было совершено в филиале банка с «большой государственной поддержкой». Табаков подписывал документы, думая, что переводит деньги на другой счет, но в итоге средства оказались в другом банке. Зудина связала мошенничество с директором филиала.
«Это была большая травма для Олега Павловича. <…> Эти люди сократили жизнь моего мужа точно на несколько лет», — подчеркнула вдова актера.
По ее словам, вернуть средства ей помогают Следственный комитет и Генпрокуратура.
«Даже если не будет денег, а люди будут наказаны, хотя бы будет моральная компенсация», — пояснила она.
В прошлом году СМИ писали о деле лишенного лицензии банка «Клиентский». По версии следствия, руководители банка совершили хищение в особо крупном размере. В СК считают, что они переводили деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций.
Сообщалось, что среди пострадавших от действий банкиров оказались Табаков и вице-президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий. По данным «Коммерсанта», общая сумма похищенных средств только двух клиентов банка — Табакова и Доморацкого — измеряется «сотнями миллионов рублей».
Комментарии13
Шоу-бизнес , Видео , Константин Богомолов , Марина Зудина , Олег Табаков , Генпрокуратура РФ , Банк "Клиентский" , СКР
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