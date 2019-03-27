«Большая травма»: Зудина о миллионах Табакова

«Это была большая травма»: Зудина об украденных у Табакова миллионах

«Я знаю, что мы [с детьми] не будем ходить с протянутой рукой. У нас есть достоинство», — заявила она.

Актриса упомянула режиссера Константина Богомолова , отметив, что он оказался единственным человеком из окружения Табакова, который предложил ей работу.

Зудина добавила, что не любит просить, но иногда приходится: например, «по делу» и ради восстановления справедливости. Актриса рассказала, что в 80 лет Табаков лишился «основных денег» из-за мошенников. По ее словам, мошенничество было совершено в филиале банка с «большой государственной поддержкой». Табаков подписывал документы, думая, что переводит деньги на другой счет, но в итоге средства оказались в другом банке. Зудина связала мошенничество с директором филиала.

«Это была большая травма для Олега Павловича. <…> Эти люди сократили жизнь моего мужа точно на несколько лет», — подчеркнула вдова актера.

Генпрокуратура. По ее словам, вернуть средства ей помогают Следственный комитет

«Даже если не будет денег, а люди будут наказаны, хотя бы будет моральная компенсация», — пояснила она.

В прошлом году СМИ писали о деле лишенного лицензии банка «Клиентский» . По версии следствия, руководители банка совершили хищение в особо крупном размере. В СК считают, что они переводили деньги клиентов на расчетные счета подконтрольных им коммерческих организаций.