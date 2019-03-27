Скандал на похоронах Началовой? Что не понравилось Киркорову

По информации СМИ, Филипп Киркоров устроил скандал на церемонии прощания с Юлией Началовой — бывшей супруги футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина . Артисту якобы не понравилось то, что звездам не организовали отдельный проход к гробу, из-за чего ему пришлось стоять в очереди в холодную погоду.

Похороны известной певицы Юлии Началовой состоялись почти неделю назад — 21 марта, однако до сих пор появляются новые подробности о траурном мероприятии. Многие из них берут за душу, но некоторые вызывают недоумение.

Так, в СМИ появилась информация о том, что Филипп Киркоров якобы устроил скандал прямо во время церемонии прощания.

Королю поп-музыки не понравилось, что ему не организовали отдельного подхода к гробу, чтобы он мог без помех проводить в последний путь коллегу по ремеслу, минуя многочисленных поклонников.

Утверждается, что Киркорову даже пришлось отстоять какое-то время в очереди в холодную погоду, чтобы наконец попасть на церемонию прощания. В ожидании этого момента артист будто бы активно высказывал недовольство сопровождающим его помощникам, а также сотрудникам траурного зала.

Певец недоумевал, почему для селебрити нельзя было открыть служебный вход, чтобы они могли беспрепятственно посетить гроб Началовой, возложить цветы и затем без помех покинуть здание.

Однако организаторы похорон попросили Киркорова не устраивать скандалов и прошествовать к гробу на общих основаниях.

Напомним, для представителей шоу-бизнеса действительно не было устроено никакого отдельного прохода в траурный зал, так что они направлялись на прощание с Началовой прямо мимо длинной очереди фанатов. Причем толпа встречала их как на входе в помещение, так и на выходе, где люди выстроились в два ряда в ожидании выноса гроба.

По дороге к залу Киркорова застали освещавшие похороны журналисты, которым он даже дал небольшой комментарий.

«Когда родители хоронят детей — что может быть страшнее вообще в этой жизни?

Но самое ужасное — это когда мир покидает такая молодая, красивая и талантливая женщина. У нее еще было столько планов.

В голове не укладывается, что Юли больше нет. У нее всегда была лучезарная улыбка. Она солнышко. Невероятно искренняя. Никогда не говорила о своей болезни, я даже не догадывался до последнего», — цитирует Киркорова ФАН.

Похороны должны были пройти с 12.00 до 14.00, однако желающие отдать дань памяти певице начали собираться еще с 8 утра. К назначенному времени на кладбище уже образовалась внушительная толпа.

Многие люди основательно замерзли и время от времени срывались на соседей по очереди, в то время как организаторы похорон просили их утихомириться.

Кому-то становилось плохо из-за долгого ожидания в стоячем положении. Так, одна из женщин, пришедших проститься с Началовой, упала в обморок на выходе из траурного зала. После этого врачи начали раздавать лекарства тем, кто ощущал слабость из-за переживаний и мучительного стояния в очереди.

Прибытие многочисленных звезд в каком-то смысле отвлекало собравшуюся публику от скорбных мыслей о смерти их кумира и тяготах ожидания и создавало в толпе некий ажиотаж.

Некоторые поклонники, стоявшие в очереди, даже позволили себе заняться мелким вандализмом, залезая на памятники ради того, чтобы увидеть звезд, а также поглядеть на церемонию отпевания.

Изнывающие от ожидания люди не могли отказать себе и в том, чтобы сделать фото с траурного мероприятия. Они фотографировали звезд, церемонию похорон и даже делали селфи на фоне всего этого, несмотря на строгий запрет на фото— и видеосъемку.

Периодически это приводило к конфликтам. Так, одна из скорбящих, по информации корреспондента «Московского комсомольца», агрессивно вырвала мобильный из рук снимавшего мужчины, спросив: «Зачем вы это делаете?», на что получила ответ: «Потом посмотреть».

«Смотреть надо в музее, а сюда люди пришли проститься», — парировала возмущенная поклонница Началовой.

Свое негодование по поводу такого поведения людей на траурной церемонии высказала блогер Лена Миро , которая опубликовала в своем telegram-канале следующий пост: