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Скандал на похоронах Началовой? Что не понравилось Киркорову 

Газета.Ru 1 час назад
По информации СМИ, Филипп Киркоров устроил скандал на церемонии прощания с Юлией Началовой — бывшей супруги футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина. Артисту якобы не понравилось то, что звездам не организовали отдельный проход к гробу, из-за чего ему пришлось стоять в очереди в холодную погоду.
Похороны известной певицы Юлии Началовой состоялись почти неделю назад — 21 марта, однако до сих пор появляются новые подробности о траурном мероприятии. Многие из них берут за душу, но некоторые вызывают недоумение.
Так, в СМИ появилась информация о том, что Филипп Киркоров якобы устроил скандал прямо во время церемонии прощания.
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Королю поп-музыки не понравилось, что ему не организовали отдельного подхода к гробу, чтобы он мог без помех проводить в последний путь коллегу по ремеслу, минуя многочисленных поклонников.
Утверждается, что Киркорову даже пришлось отстоять какое-то время в очереди в холодную погоду, чтобы наконец попасть на церемонию прощания. В ожидании этого момента артист будто бы активно высказывал недовольство сопровождающим его помощникам, а также сотрудникам траурного зала.
Певец недоумевал, почему для селебрити нельзя было открыть служебный вход, чтобы они могли беспрепятственно посетить гроб Началовой, возложить цветы и затем без помех покинуть здание.
Однако организаторы похорон попросили Киркорова не устраивать скандалов и прошествовать к гробу на общих основаниях.
Напомним, для представителей шоу-бизнеса действительно не было устроено никакого отдельного прохода в траурный зал, так что они направлялись на прощание с Началовой прямо мимо длинной очереди фанатов. Причем толпа встречала их как на входе в помещение, так и на выходе, где люди выстроились в два ряда в ожидании выноса гроба.
По дороге к залу Киркорова застали освещавшие похороны журналисты, которым он даже дал небольшой комментарий.
«Когда родители хоронят детей — что может быть страшнее вообще в этой жизни?
Но самое ужасное — это когда мир покидает такая молодая, красивая и талантливая женщина. У нее еще было столько планов.
В голове не укладывается, что Юли больше нет. У нее всегда была лучезарная улыбка. Она солнышко. Невероятно искренняя. Никогда не говорила о своей болезни, я даже не догадывался до последнего», — цитирует Киркорова ФАН.
Похороны должны были пройти с 12.00 до 14.00, однако желающие отдать дань памяти певице начали собираться еще с 8 утра. К назначенному времени на кладбище уже образовалась внушительная толпа.
Многие люди основательно замерзли и время от времени срывались на соседей по очереди, в то время как организаторы похорон просили их утихомириться.
Кому-то становилось плохо из-за долгого ожидания в стоячем положении. Так, одна из женщин, пришедших проститься с Началовой, упала в обморок на выходе из траурного зала. После этого врачи начали раздавать лекарства тем, кто ощущал слабость из-за переживаний и мучительного стояния в очереди.
Прибытие многочисленных звезд в каком-то смысле отвлекало собравшуюся публику от скорбных мыслей о смерти их кумира и тяготах ожидания и создавало в толпе некий ажиотаж.
Напомним, помимо Киркорова, церемонию прощания посетили такие знаменитости, как Лариса Долина, Катя Лель, Жасмин, Теона Дольникова, Ирина Салтыкова, Влад Топалов, солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев, известные дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные, а также второй супруг Началовой и отец ее единственного ребенка — бывший игрок московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин.
Некоторые поклонники, стоявшие в очереди, даже позволили себе заняться мелким вандализмом, залезая на памятники ради того, чтобы увидеть звезд, а также поглядеть на церемонию отпевания.
Изнывающие от ожидания люди не могли отказать себе и в том, чтобы сделать фото с траурного мероприятия. Они фотографировали звезд, церемонию похорон и даже делали селфи на фоне всего этого, несмотря на строгий запрет на фото— и видеосъемку.
Периодически это приводило к конфликтам. Так, одна из скорбящих, по информации корреспондента «Московского комсомольца», агрессивно вырвала мобильный из рук снимавшего мужчины, спросив: «Зачем вы это делаете?», на что получила ответ: «Потом посмотреть».
«Смотреть надо в музее, а сюда люди пришли проститься», — парировала возмущенная поклонница Началовой.
Свое негодование по поводу такого поведения людей на траурной церемонии высказала блогер Лена Миро, которая опубликовала в своем telegram-канале следующий пост:
«Что у них у всех в башке? Похороны — это светский раут? Кто что сказал, кто в чем пришел, а кто не явился».
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Шоу-бизнес , Видео , Статьи , Филипп Киркоров , Лариса Долина , Ирина Салтыкова , Теона Дольникова , Кирилл Андреев , Влад Топалов , Катя Лель , Евгений Алдонин , Лена Миро
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