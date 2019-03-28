«Бросалась на мужчин»: признание Борисовой

«Бросалась на мужчин»: Борисова призналась в зависимости

По словам телеведущей, после того как она отказалась от наркотиков, в ее жизни появилась новая зависимость. В течение нескольких месяцев Дана Борисова боролась с сексоголизмом.

Впервые звезда попробовала запрещенные вещества после 35 лет. Она употребляла успокоительные и запивала их алкоголем. Чтобы побороть страшную зависимость, телеведущей пришлось пройти длительный курс лечения в клинике.

После восстановления Дана Борисова нашла новый источник удовольствия — секс. Она рассказала, что в течение трех месяцев сменила множество партнеров.

"Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач посадил меня на таблетки. Всякое разное было. Стыдно вспомнить", — передает ее слова Star Hit.

Телеведущая также призналась, что в жизни она редко встречала порядочных мужчин. Звезда винит в этом себя: она играла роль ребенка, который "ищет папу". В интервью ведущему шоу "Точки Nad И" Дана Борисова вспомнила об одном из своих самых ярких и красивых романов.

Возлюбленный ухаживал за ней два года, но она не ценила эти отношения. Однажды знаменитость поехала в Турцию, где познакомилась с молодым человеком, и изменила своему возлюбленному. "Все элементы сказки были, и главное, было очень хорошее отношение", — приводит ее слова Экспресс-газета.

Сейчас Дана Борисова одинока. Все свободное время звезда уделяет воспитанию дочери-подростка Полины, с которой у нее нередко случаются конфликты. Девочке не нравится, что телеведущая посещает центры поддержки для бывших наркоманов.