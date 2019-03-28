«Бросалась на мужчин»: признание Борисовой

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Бросалась на мужчин»: Борисова призналась в зависимости 

Дни.ру + ещё 9 55 минут назад
По словам телеведущей, после того как она отказалась от наркотиков, в ее жизни появилась новая зависимость. В течение нескольких месяцев Дана Борисова боролась с сексоголизмом.
Впервые звезда попробовала запрещенные вещества после 35 лет. Она употребляла успокоительные и запивала их алкоголем. Чтобы побороть страшную зависимость, телеведущей пришлось пройти длительный курс лечения в клинике.
После восстановления Дана Борисова нашла новый источник удовольствия — секс. Она рассказала, что в течение трех месяцев сменила множество партнеров.
"Я бросалась на мужчин. Сексоголизм продлился три месяца, а потом мой врач посадил меня на таблетки. Всякое разное было. Стыдно вспомнить", — передает ее слова Star Hit.
Телеведущая также призналась, что в жизни она редко встречала порядочных мужчин. Звезда винит в этом себя: она играла роль ребенка, который "ищет папу". В интервью ведущему шоу "Точки Nad И" Дана Борисова вспомнила об одном из своих самых ярких и красивых романов.
Возлюбленный ухаживал за ней два года, но она не ценила эти отношения. Однажды знаменитость поехала в Турцию, где познакомилась с молодым человеком, и изменила своему возлюбленному. "Все элементы сказки были, и главное, было очень хорошее отношение", — приводит ее слова Экспресс-газета.
Сейчас Дана Борисова одинока. Все свободное время звезда уделяет воспитанию дочери-подростка Полины, с которой у нее нередко случаются конфликты. Девочке не нравится, что телеведущая посещает центры поддержки для бывших наркоманов.
"Она не в восторге, что все мои друзья — люди, которые завязали с употреблением. Ей стыдно, она говорит: "ты же не наркоманка, зачем ты с ними возишься?" А мне это нужно", — поделилась ведущая.
Дни.ру: последние новости
Фролов прервал молчание после обвинений в смерти Началовой "Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода В скандал Собчак и Кожевниковой влезла Канделаки
Комментарии5
Шоу-бизнес , Видео , Дана Борисова , Экспресс-газета
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Демарш главы КС Украины угрожает «взорвать» страну147
«Новое оружие России затянет петлю на нашей шее»64
Пока вы спали: Арест Абызова связали с Чубайсом145
«Для русских мы — бандеровцы»86
Учения в Крыму: ЧФ подняли по тревоге20
Видео
Учения в Крыму: ЧФ подняли по тревоге
Войска Армия
Россию могут исключить из Совета Европы
Политика В мире
Пока вы спали: Арест Абызова связали с Чубайсом
Общество
«Бросалась на мужчин»: признание Борисовой
Шоу-бизнес
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
Чистка элиты в автоматическом режиме
Общество Статьи
«Новое оружие России затянет петлю на нашей шее»
Оружие Армия
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Сбившая спутник Земли ракета попала на видео
Наука и техника
Задержан причастный к терактам в московском метро боевик
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение