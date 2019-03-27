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Скандальное дело звезды «Империи» внезапно закрыли 

Газета.Ru 1 час назад
Дело в отношении американского актера Джусси Смоллетта, известного по телесериалу "Империя", прекращено. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, прокуроры пришли к такому решению "после рассмотрения всех фактов и обстоятельств дела".
Прекращение судебного разбирательства вызвало широкий общественный резонанс, так как никакого подробного и внятного объяснения представлено не было, говорится в материале. Подчеркивается, что дело было закрыто всего спустя пять недель после предъявления обвинений.
Ранее сообщалось, что звезда "Империи" не признал вину в инсценировке нападения.
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