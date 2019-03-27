Скандальное дело звезды «Империи» внезапно закрыли

Дело в отношении американского актера Джусси Смоллетта, известного по телесериалу "Империя", прекращено. Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, прокуроры пришли к такому решению "после рассмотрения всех фактов и обстоятельств дела".

Прекращение судебного разбирательства вызвало широкий общественный резонанс, так как никакого подробного и внятного объяснения представлено не было, говорится в материале. Подчеркивается, что дело было закрыто всего спустя пять недель после предъявления обвинений.

Ранее сообщалось, что звезда "Империи" не признал вину в инсценировке нападения.