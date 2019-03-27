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Шнуров пожаловался прокурорам на угрозы от продюсера «Ласкового мая» 

Lenta.ru + ещё 3 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Адвокат российского исполнителя, лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Константин Добрынин обратился в прокуратуру Москвы с просьбой провести проверку высказываний продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Об этом сообщает РИА Новости.
Поводом для обращения стало обещание Разина в Instagram выплатить «премию» в размере пяти миллионов рублей и предоставить последующую защиту в суде «тому из коренных москвичей, кто любит Москву и разобьет этому подонку (Шнурову) рожу». В настоящее время данный пост удален.
Добрынин попросил и.о. руководителя столичного надзорного ведомства Олега Манакова провести прокурорскую проверку и принять необходимые меры для защиты певца. Он обратил внимание на то, что утверждение Разина может оказаться уголовно наказуемым деянием — склонением к совершению преступления путем подкупа.
Также адвокат направил обращение в Следственный комитет. Он попросил провести проверку в связи с возможным призывом Разина к насилию над гражданами.
Поводом для недовольства продюсера «Ласкового мая» стало сравнение Шнуровым в шоу «Z+» Москвы с женским половым органом, а Санкт-Петербурга — с мужским. Как выяснил «Советский спорт», после этого выпуска руководство футбольного клуба «Зенит» приняло решение о закрытии и переформатировании видеоканала.
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