ДТП с Началовой: что это было на самом деле

Подруга покойной артистки Юлии Началовой побывала в эфире передачи «Привет, Андрей» на канале «Россия» и рассказала свою версию о прошлогоднем пьяном ДТП, в котором обвиняли певицу. Елена Метлюк заявила, что Началова «никогда ничего не пила, никогда ничего не употребляла. Это просто был нескончаемый поток провокаций».

Подруга покойной певицы Юлии Началовой Елена Метлюк внесла ясность по-поводу алкогольных скандалов, которые преследовали артистку с начала 2018 года.

Она побывала в эфире передачи «Привет, Андрей» на канале «Россия» и заявила, будто бы информация о том, что Началова устроила пьяное ДТП — ложь.

«Я была с ней в машине. Она никогда ничего не пила, никогда ничего не употребляла. Это просто был нескончаемый поток провокаций, с которым мы пытались бороться потом. И она немножко недопонимала ситуацию. Она как ребеночек такой была. Ее папа всегда защищал», — приводит слова Метлюк ФАН.

Вместе с тем, подруга артистки рассказала, что Началова тяжело переносила давление общественности. Всеми организационными вопросами занимались люди из ее окружения.

Позже в студии передачи появилась актриса Яна Поплавская , которая неоднозначно высказалась о инициативе о присвоении покойной певице звания заслуженной артистки России . По мнению Поплавской, Началова была не заслуженной, а народной артисткой.

«Это люди определяют: народный человек, народный артист, или нет. Получается, что мы как будто все время опаздываем все. Человек ушел — и он сразу становится любимым, потрясающим и прекрасным. Но человек этого не слышит», — посетовала артистка.

Ранее сообщалось, что после похорон Началовой ее представительница Анна Исаева сообщила о намерении близких певицы добиться посмертного присвоения ей звания заслуженной артистки.

Позже в беседе с сайтом kp.ru выпускник «Фабрики звезд», подопечный Юлии Началовой на шоу «Один в один» Егор Иващенко поделился своими мыслями о том, почему она не преуспела в шоу-бизнесе.

«Обидно, что с таким волшебным голосом и талантом Юля не сделала блестящую карьеру», — сказал он. — «Юля комплексовала по поводу внешности. Прятала руки, которые были деформированы подагрой. Она не стремилась к эпатажу, не оголялась лишний раз. Наверное, моральные принципы не давали ей возможности развернуться на эстраде и действовать на потребу рынку с его скандалами и кричащей сексуальностью в образе».

Напомним, что похороны артистки состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить певицу в последний путь пришли сотни ее поклонников и многие известные деятели шоу-бизнеса.

Согласно последней информации, причиной смерти Началовой стал сепсис, который возник после того, как она натерла ногу. Врач Александр Мясников предположил, что певица могла страдать от волчанки, для лечения которой применяют гормональную терапию. Гормоны стали причиной развития диабета, а он в свою очередь вызвал осложнения.

Спустя несколько месяцев после похорон, пиар-директор певицы Анна Исаева рассказала о том, что у нее просила Началова перед смертью.

«Она мне, можно сказать, завещала, чтобы я сейчас взяла всю оборону на себя; чтобы я и только я говорила все то, что требуется сказать. И еще она меня просила помочь в одном вопросе, я обязательно ей посодействую в этом.

Она умоляла меня решить вопрос с квартирой, чтобы дочь не осталась без крыши над головой», — утверждает Исаева.

Также, во избежание домыслов и слухов, она рассказала о дальнейшей судьбе дочери артистки.

«Девочка занимается очень много, ходит в кружки и в школу. В этом вопросе ей очень помогает бабушка, и мы, наверное, ничего не будем менять. Хотя, опять же, решение за семьей. Алдонин (бывший муж Началовой — «Газета.Ru») ее очень любит, поддерживает и всегда будет ее папой. Юля всегда говорила, что лучшего отца для дочки придумать невозможно», — заявила Анна.

Стоит отметить, что стало очевидным на сколько большое значение в последние годы имела борьба в суде за жилплощадь для Юлии и ее оппонента — хоккеиста Александра Фролова

Спортсмен, с которым у певицы были отношения с 2011 по 2016 год, до сих пор никак не высказался по поводу смерти бывшей возлюбленной и даже не появился на церемонии прощания.