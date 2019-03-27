Соловьеву экстренно вызвали скорую

Известный режиссер Сергей Соловьев экстренно госпитализирован в Москве, сообщает ТАСС.

Согласно источнику из окружения Соловьева, в последнее время у него было много перелетов, что могло привести к переутомлению. Сообщается, что сейчас он находится в клинике на обследовании. По словам медиков, угрозы для жизни нет.

Однако телеграм-канал Mash приводит другую информацию: «Сергея Соловьева экстренно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. У 74-летнего кинематографиста язва желудка и проблемы с сердцем. Сейчас врачи делают все, чтобы спасти его жизнь».

Сообщается, что из-за воспаления язвы желудка у режиссера началось внутреннее кровотечение. Врачам удалось его остановить путем прижигания. В настоящее время он лежит в стационаре под наблюдением медперсонала.

Сергея Соловьева принято называть режиссером, которому удалось запечатлеть дух перестройки. В культовую фигуру кинематографа он превратился благодаря своей трилогии «Три песни о Родине», самой известной из которой стала картина «Асса».

Сергей Александрович Соловьев родился в августе 1944 года в карельском городке Кеми. Там его отец в военные годы руководил отрядом контрразведки «Смерш», а после войны его отправили в Пхеньян, где он до 1947 года служил советником северокорейского лидера Ким Ир Сена. В Ленинград семья переехала, когда Сергей Соловьев был шестилетним мальчиком. Именно в Северной столице началась его творческая биография.

На Невском проспекте к юноше подошел начинающий режиссер Большого драмтеатра Игорь Владимиров и пригласил на пробы: он искал подростков похожего типажа для роли в постановке «Дали неоглядные». Соловьев согласился, и вскоре его утвердили на роль.

В 14-летнем возрасте он выходил на подмостки с известными актерами труппы БДТ, которым в те годы руководил Георгий Товстоногов . Ему очень понравилась работа молодого человека на сцене, Товстоногов прочил ему блестящую актерскую карьеру.

Однако Соловьев после просмотра фильма «Летят журавли» был так поражен увиденным, что сам решил стать режиссером. Несмотря на убеждения Товстоногова, в 1962 году юноша стал студентом ВГИКа. Он был зачислен в мастерскую кинорежиссуры Михаила Ромма. На втором курсе Соловьев написал сценарий документального фильма «Взгляните на лицо». Картина 19-летнего режиссера была показана на Лейпцигском кинофестивале в 1963 году и получила золотую медаль.

ВГИК Соловьев окончил с красным дипломом. Молодой кинематографист поставил дипломный спектакль по пьесе Юджина О'Нила и снял для юмористического киноальманаха короткометражки по рассказам Антона Чехова

Через год состоялась премьера второй кинодрамы режиссера — «Станционный смотритель» по повести Пушкина. На главную роль был приглашен Никита Михалков . Сценарий фильма, как и к в прошлый раз, Соловьев написал сам. Выйдя на экраны в 1972 году, картина принесла создателю главную награду Венецианского кинофестиваля.

Следующая работа Соловьева — подростковая драма «Сто дней после детства» — удвоила количество его наград и принесла Соловьеву имидж авангардиста. Фильм был отмечен главным призом «Берлинале» и Государственной премией СССР, а также наградами в итальянском Авеллино и Белграде. Главные роли в ленте исполнили Борис Токарев Татьяна Друбич . Успех работы вдохновил режиссера к созданию еще двух картин, которые стали трилогией в совокупности с фильмом «Сто дней после детства».