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Режиссёр фильма «Асса» госпитализирован 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Медики госпитализировали российского режиссёра Сергея Соловьёва в крайне тяжёлом состоянии, сообщает Telegram-канал Mash.
По словам автора сообщения, у 74-летнего творческого деятеля диагностирована язва желудка и серьёзные проблемы с сердцем. Отмечается, что в настоящее время врачи борются за жизнь кинематографиста.
Сергей Соловьёв носит звание народного артиста РФ, являясь сценаристом, режиссёром и продюсером. Известен созданием трилогии, состоящей из фильмов «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Дом под звёздным небом».
Шоу-бизнес , Общество
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