«Я почти помираю»: еле идущий Шифрин откровенно о своем состоянии

В последнее время в СМИ все чаще появляются слухи о проблемах 63-летнего артиста со здоровьем. Ефим Шифрин пришел в студию "Пусть говорят" Первого канала, чтобы откровенно рассказать о своем состоянии.

Артиста привели на съемочную площадку за руку. Юморист опирался на трость и, казалось, не ориентировался в пространстве. Глаза Ефим Шифрин спрятал под солнцезащитными очками. Редактор "Пусть говорят" помог звезде найти диван.

Артист занял свое место и поздоровался. Гости в студии не ожидали увидеть звезду такой разбитой, они предлагали Шифрину помощь.

"Ну давайте я сначала реквизит отброшу", — сказал Шифрин, снял очки и вместе с тростью резво кинул их рядом. Присутствующие с облегчением вздохнули, а после зааплодировали — Ефим Залманович разыгрывал комедию.

В студии "Пусть говорят" Ефим Шифрин отметил, что пресса его буквально похоронила, приписывая ему всевозможные болячки. Артист полагает, что всему виной его неосторожная публикация в соцсетях, где он пожаловался на изменения, которые естественны в его возрасте.

"Где-то месяц назад я узнал о себе, что я почти помираю. Отпущено мне совсем немного. Понятно, что человек моего возраста может испытывать возрастные изменения, но мне казалось, что написал об этом шутливо. Я буквально вчера получил четыре листа анализов, которые я сдал, — как я делаю раз в полгода, и референтные значения у меня как у 17-летнего мальчика, поэтому не дождетесь", — заявил юморист в студии "Пусть говорят".

Ефим Шифрин отметил, что не любит рассказывать о личной жизни. Все, что о нем нужно знать, он публикует в своих соцсетях.