Maruv уехала в Россию

Maruv приехала в Россию на гастроли

Украинская певица Maruv (Анна Корсун), раскритикованная за гастроли по городам России и в результате отказавшаяся от участия в «Евровидении», выложила в Instagram несколько снимков из павильона одной из российских радиостанций.

«Happy moments with fans (Счастливые моменты с фанатами — прим.ред.)», — подписала девушка одну из фотографий.

Maruv изначально должна была представлять Украину на «Евровидении-2019». Однако кандидатура артистки была оспорена в связи с её прошедшими гастролями по городам России.

В результате певица не согласилась выплачивать большие штрафы и отказалась от участия в конкурсе. Затем поехать на «Евровидение» было предложено группе Freedom-jazz, занявшей второе место в национальном отборе, артисты предложение не приняли. Аналогично поступил коллектив Kazka, который занял третье место.

27 февраля Украина официально отказалась участвовать в конкурсе.

Maruv позже отметила, что на конкурсе будет поддерживать представителя из России Сергея Лазарева, с которым её связывает «интересная совместная история».