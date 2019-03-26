Maruv уехала в Россию

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Maruv приехала в Россию на гастроли 

Рамблер + ещё 1 24 минуты назад
Украинская певица Maruv (Анна Корсун), раскритикованная за гастроли по городам России и в результате отказавшаяся от участия в «Евровидении», выложила в Instagram несколько снимков из павильона одной из российских радиостанций.
«Happy moments with fans (Счастливые моменты с фанатами — прим.ред.)», — подписала девушка одну из фотографий.
Maruv изначально должна была представлять Украину на «Евровидении-2019». Однако кандидатура артистки была оспорена в связи с её прошедшими гастролями по городам России.
Певица Maruv не будет представлять Украину на «Евровидении»
В результате певица не согласилась выплачивать большие штрафы и отказалась от участия в конкурсе. Затем поехать на «Евровидение» было предложено группе Freedom-jazz, занявшей второе место в национальном отборе, артисты предложение не приняли. Аналогично поступил коллектив Kazka, который занял третье место.
27 февраля Украина официально отказалась участвовать в конкурсе.
Maruv позже отметила, что на конкурсе будет поддерживать представителя из России Сергея Лазарева, с которым её связывает «интересная совместная история».
Комментарии29
Шоу-бизнес , Видео , Украина
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