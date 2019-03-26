Состояние госпитализированного Данелии изменилось

Состояние госпитализированного режиссера Данелии изменилось

Как рассказала супруга Георгия Данелии, ему стало намного лучше, но выписываться еще рано.

Супруга советского и российского режиссера Георгия Данелии рассказала о его лечении, которое он проходит в больнице. Галина Юркова-Данелия сообщила, что ему стало намного лучше.

«Я сейчас из больницы еду, так что ничего, гораздо лучше, но выписываться будем еще нескоро, я думаю. Но уже намного лучше», — приводит РИА Новости слова супруги режиссера.

24 февраля сообщалось, что режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом эмфизема легких.

Позже Юркова-Данелия сообщила, что режиссера вывели из искусственной комы.