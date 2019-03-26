Состояние госпитализированного Данелии изменилось

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Состояние госпитализированного режиссера Данелии изменилось 

ТК «Звезда» + ещё 4 51 минуту назад
Как рассказала супруга Георгия Данелии, ему стало намного лучше, но выписываться еще рано.
Супруга советского и российского режиссера Георгия Данелии рассказала о его лечении, которое он проходит в больнице. Галина Юркова-Данелия сообщила, что ему стало намного лучше.
«Я сейчас из больницы еду, так что ничего, гораздо лучше, но выписываться будем еще нескоро, я думаю. Но уже намного лучше», — приводит РИА Новости слова супруги режиссера.
24 февраля сообщалось, что режиссера госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом эмфизема легких.
Позже Юркова-Данелия сообщила, что режиссера вывели из искусственной комы.
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