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Филипп Киркоров потребовал особого отношения к себе на похоронах Юлии Началовой 

Teleprogramma.pro 13 часов назад
Организаторы прощальной церемонии прокомментировали нежелание артиста стоять рядом с простыми гражданами.
На траурной церемонии, которая прошла в зале прощаний Троекуровского кладбища столицы, артисту пришлось стоять вместе с обычными гражданами, чего он делать не хотел.
Киркоров оконфузился
Поп-король появился на гражданской панихиде в соответствующей случаю одежде — черном пальто, черной шляпе и в темных очках. В руках певец держал букет ярко-желтых цветов, а выражение его лица было очень грустным. Киркоров даже выступил перед журналистами с пространной речью, в которой с теплотой вспомнил Юлию. Как рассказал исполнитель, он много общался с певицей, но долго ничего не знал о ее болезни, так как она скрывала, что с ней происходит.
Как стало известно, уже после траурного мероприятия Киркоров предъявил претензии организаторам, заявив, что его необходимо было впустить в зал не как остальных, а через отдельный, служебный вход. Ответ последовал достаточно вежливый.
«Это не ваш день, Филипп Бедросович. Будет ваш — занесем через служебный», — сообщили организаторы.
Проводить Юлию Началову в последний путь пришли ее друзья, поклонники, а также множество звезд отечественного шоу-бизнеса, в числе которых были Анастасия Стоцкая, Жасмин, пародист Александр Песков, Лариса Долина, Влад Топалов, Андрей Малахов. Впоследствии ведущий программы «Прямой эфир» признался, что ощущает себя отчасти виновным в произошедшей с Юлией трагедии.
«Я так чувствую свою вину. Я поднимался, как на Голгофу, правда», — высказался Малахов о похоронах певицы.
Как отмечал портал Teleprogramma.pro, в чем именно он виноват, телеведущий не уточнил. Об инциденте с Филиппом Киркоровым на прощальной церемонии сообщает Telegram-канал Baza.
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Комментарии14
Шоу-бизнес , Видео , Филипп Киркоров , Лариса Долина , Анастасия Стоцкая , Влад Топалов , Александр Песков , Андрей Малахов , Юлия Началова
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