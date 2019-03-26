Филипп Киркоров потребовал особого отношения к себе на похоронах Юлии Началовой

Организаторы прощальной церемонии прокомментировали нежелание артиста стоять рядом с простыми гражданами.

На траурной церемонии, которая прошла в зале прощаний Троекуровского кладбища столицы, артисту пришлось стоять вместе с обычными гражданами, чего он делать не хотел.

Поп-король появился на гражданской панихиде в соответствующей случаю одежде — черном пальто, черной шляпе и в темных очках. В руках певец держал букет ярко-желтых цветов, а выражение его лица было очень грустным. Киркоров даже выступил перед журналистами с пространной речью, в которой с теплотой вспомнил Юлию . Как рассказал исполнитель, он много общался с певицей, но долго ничего не знал о ее болезни, так как она скрывала, что с ней происходит.

Как стало известно, уже после траурного мероприятия Киркоров предъявил претензии организаторам, заявив, что его необходимо было впустить в зал не как остальных, а через отдельный, служебный вход. Ответ последовал достаточно вежливый.

«Это не ваш день, Филипп Бедросович. Будет ваш — занесем через служебный», — сообщили организаторы.

«Я так чувствую свою вину. Я поднимался, как на Голгофу, правда», — высказался Малахов о похоронах певицы.