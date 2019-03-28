Киану Ривз поразвлекал случайных попутчиков экскурсией и прослушиванием кантри

Отмечается, что находящий на борту артист после приземления договорился с представителями авиакомпании о минивэнах, которые доставят людей в пункт назначения, а после прибытия транспорта устроил случайным попутчикам целую экскурсию, рассказывая об истории города Бейкерсфилда. Кроме того, в пути Ривз развлекал окружающих, включая песню кантри-певца Винна Стюарта It's Such a Pretty World Today и делая с ними селфи.

После завершения путешествия некоторые попутчики актера рассказали о его добрых делах в сети и опубликовали ролики с ним.

Весной 2017 года Киану Ривз посетил Санкт-Петербург, и снимки его прогулки по городу моментально превратились в мем. Некоторые начали шутить над ним, сравнивая кинозвезду с актерами из российских сериалов и нелегальным мигрантом. Другие принялись сокрушаться о том, что артист из всех городов России посетил только Санкт-Петербург.