Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киану Ривз поразвлекал случайных попутчиков экскурсией и прослушиванием кантри 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: Reuters
Голливудский актер Киану Ривз помог пассажирам Сан-Франциско — Лос-Анджелес, чей самолет совершил экстренную посадку в Бейкерсфилде, штат Калифорния. Об этом сообщает USA Today.
Отмечается, что находящий на борту артист после приземления договорился с представителями авиакомпании о минивэнах, которые доставят людей в пункт назначения, а после прибытия транспорта устроил случайным попутчикам целую экскурсию, рассказывая об истории города Бейкерсфилда. Кроме того, в пути Ривз развлекал окружающих, включая песню кантри-певца Винна Стюарта It's Such a Pretty World Today и делая с ними селфи.
После завершения путешествия некоторые попутчики актера рассказали о его добрых делах в сети и опубликовали ролики с ним.
Весной 2017 года Киану Ривз посетил Санкт-Петербург, и снимки его прогулки по городу моментально превратились в мем. Некоторые начали шутить над ним, сравнивая кинозвезду с актерами из российских сериалов и нелегальным мигрантом. Другие принялись сокрушаться о том, что артист из всех городов России посетил только Санкт-Петербург.
Последние новости
Мигрантам в Якутии запретили торговать и возить пассажиров Помощник Путина объяснил присутствие российских военных в Венесуэле В России резко подскочили цены на авиабилеты
Комментарии7
Шоу-бизнес , Киану Ривз , Лос-Анджелес , Сан-Франциско
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Демарш главы КС Украины угрожает «взорвать» страну148
«Новое оружие России затянет петлю на нашей шее»56
Пока вы спали: Арест Абызова связали с Чубайсом145
«Для русских мы — бандеровцы»80
Учения в Крыму: ЧФ подняли по тревоге19
Видео
Учения в Крыму: ЧФ подняли по тревоге
Войска Армия
Россию могут исключить из Совета Европы
Политика В мире
Пока вы спали: Арест Абызова связали с Чубайсом
Общество
«Бросалась на мужчин»: признание Борисовой
Шоу-бизнес
Под марш из «Звездных войн» принял присягу мэр Белгорода
Политика
Чистка элиты в автоматическом режиме
Общество Статьи
«Новое оружие России затянет петлю на нашей шее»
Оружие Армия
«Евровидения» не будет? Что случилось в Израиле
В мире Статьи
Сбившая спутник Земли ракета попала на видео
Наука и техника
Задержан причастный к терактам в московском метро боевик
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение