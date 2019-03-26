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Вдову Караченцова госпитализировали 

Рамблер + ещё 2 29 минут назад
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина попала в больницу после падения на даче. Об этом сообщает ФАН.
Сама Поргина рассказала агентству, что при падении сломала руку в нескольких местах.
«Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию», — заявила она.
Вдову актера прооперировали на прошлой неделе, 27 марта ее планируют отпустить домой.
После выписки Поргина планирует встретиться с двумя скульпторами и посмотреть эскизы памятника Николаю Караченцову.
Актер скончался 26 октября прошлого года в Москве за день до своего 74-летия. В 2017 году в его легком обнаружили злокачественное и неоперабельное новообразование.
Поргина рассказывала, что супруг завещал ей не оплакивать его и вести активную жизнь. За первую неделю вдовства Поргина дважды побывала на спектаклях, а затем отправилась в путешествие. В этом году перед госпитализацией она побывала в Петербурге на вручении премии «Фигаро».
Комментарии2
Шоу-бизнес , Видео , Людмила Поргина , Николай Караченцов
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