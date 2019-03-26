Вдову Караченцова госпитализировали

Сама Поргина рассказала агентству, что при падении сломала руку в нескольких местах.

«Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию», — заявила она.

Вдову актера прооперировали на прошлой неделе, 27 марта ее планируют отпустить домой.

После выписки Поргина планирует встретиться с двумя скульпторами и посмотреть эскизы памятника Николаю Караченцову.

Актер скончался 26 октября прошлого года в Москве за день до своего 74-летия. В 2017 году в его легком обнаружили злокачественное и неоперабельное новообразование.

Поргина рассказывала, что супруг завещал ей не оплакивать его и вести активную жизнь. За первую неделю вдовства Поргина дважды побывала на спектаклях, а затем отправилась в путешествие. В этом году перед госпитализацией она побывала в Петербурге на вручении премии «Фигаро».