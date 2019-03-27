Джастин Бибер заявил о намерении взять паузу в карьере

Канадский певец Джастин Бибер сообщил о намерении взять паузу в музыкальной карьере, чтобы сосредоточиться на некоторых "глубоко укоренившихся" проблемах, которые касаются семьи и здоровья.

В заявлении, опубликованном в Instagram, Бибер отметил, что гастролировал "всю подростковую жизнь", и выразил недовольство своими последними гастролями. Певец подчеркнул, что поклонники его творчества платят деньги за то, чтобы прийти на "живой, энергичный, веселый и легкий концерт", чего он не смог "эмоционально дать" ближе к концу гастрольного тура.

"Сейчас я очень сосредоточен на решении некоторых глубоко укоренившихся проблем, которые есть у меня, как у большинства из нас, для того, чтобы я не развалился, чтобы я смог сохранить мой брак и быть тем отцом, которым я хочу быть.. Музыка очень важна для меня, но ничто не важнее моей семьи и моего здоровья", — сообщил певец своим поклонникам, пообещав, что позднее он "вернется с потрясным альбомом".

В ноябре минувшего года Бибер подтвердил, что известная американская модель и телеведущая Хейли Болдуин стала его женой.