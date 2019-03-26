Владимира Кузьмина заметили в коридоре онкоцентра

Автор «Симоны» серьезно болен. Певец, которому через два месяца исполнится 64 года, проходит курс радиолучевой терапии в одной из московских клиник.

Об этом неосторожно обмолвился в своем блоге один из пациентов той же клиники, который встретил музыканта в коридоре.

Напился на концерте или заболел?

«Выходя из кабинета радио­лучевой терапии, увидел сидящего в халатике Кузьмина, ожидающего своей очереди, — написал москвич Алексей. — Никого не щадит краб. Что-то его много в последнее время стало. Крутится рачок».

Напомним, информацию о состоянии своего здоровья певец тщательно скрывает. И когда пару лет назад Алла Пугачева обмолвилась о том, что у ее бывшего возлюбленного рассеянный склероз, тут же поспешил опровергнуть ее слова. Тогда тревогу забили поклонники Кузьмина. На концертах у певца заплетался язык, он не попадал в ноты. Вначале фанаты подумали было, что артист просто перебрал перед выходом на сцену. Рок-музыканты — веселые ребята, и то, что у Владимира когда-то были проблемы с алкоголем, ни для кого не секрет! Однако оказалось, что дело куда серьезнее. Так, Алла Борисовна Пугачева во время выступления на «Первом канале» призналась, что врачи подозревают у Кузьмина страшный недуг — рассеянный склероз.

«Мне невероятно, когда говорят, что Володя опять напился на концерте, — призналась Примадонна. — Я знаю, что это у него очередной приступ случился». Правда, на ее слова Владимир отреагировал резко, заявив, что подобные слухи — «бред и гон». Просто он играет психоделический рок, оттого и ведет себя на сцене странно. Отвечая на вопросы журналистов, музыкант заверил их, что он в полном порядке и никаких проблем у него нет.

Но проблемы были. И если не со здоровьем, то с личной жизнью.

«Вино и море — вот моя йога!»

Летом прошлого года певец объявил о разводе со своей молодой супругой, брак с которой продлился почти 17 лет. О причинах пара, как водится, умолчала. Просто сообщила, что отныне каждый будет двигаться по жизни своей дорогой. Казалось бы, ничего особенного, творческие люди часто разводятся. Катя моложе Владимира на 27 лет и вполне может встретить новую любовь. К тому же она всерьез увлеклась духовными практиками, начала ездить по святым местам Индии, занялась преподаванием, и их с рокером пути кардинально разошлись. Вначале она пыталась приучить супруга к правильному образу жизни, заставляла делать очистительные процедуры, отказаться от мяса, сигарет и заниматься медитациями, но ничего хорошего из этого не вышло.

«Вино и море — вот моя йога!» — написал недавно музыкант на своей странице в инстаграме.

А вскоре после расставания появился на людях с новой избранницей Светой, которая на 10 лет моложе бывшей жены. Певец быстро влюбился в новую пассию, подарил ей яхту под названием «Красотка» и посвятил песню «Двое в лодке» из своего последнего альбома. Владимир никогда не скрывал, что он — эгоист и музыка с развлечениями всегда были для него на первом месте. К тому же состояние влюбленности всегда помогало Кузьмину писать новые хиты.

А с бывшей женой, по его признанию, у них сохранились теплые отношения и не осталось никаких взаимных обид.

Посетил Стену Плача в Иерусалиме

Несмотря на внешнюю простоту, Владимир — довольно обеспеченный человек. За ним числятся целый автопарк дорогих мотоциклов и автомобилей, пять квартир в доме на улице Академика Пилюгина в Москве стоимостью более миллиона долларов, квартира в элитном доме на Смоленской-Сенной площади, двухэтажный особняк в Истре стоимостью более 2 миллионов долларов, музыкальная студия, апартаменты в Сан-Диего, доля в салоне красоты «Шарм» в центре Москвы. Певец много путешествует и недавно посетил Стену Плача в Иерусалиме вместе с Лолитой Милявской , где принято загадывать желания.

И вот новая информация о здоровье певца. Как и почему он оказался в коридорах отделения радиолучевой терапии? И успеет ли он восстановиться перед предстоящими концертами, которые начнутся уже 23 марта?

«Подошел сегодня к Кузьмину. Сказал, что помню его еще по концерту Динамика в ЦДТ в 1983‑м, что на одном аппарате облучаемся и все будет у нас зашибись, — написал в фейсбуке пациент той же клиники Алексей. — Сказал, что мол держись брат, рачок-волчок конечно крутится, но обязательно остановится скоро и иначе быть не м­ожет».

Известно, что побочными эффектами облучения могут быть боли в горле, проблемы с кожей, слабость и диарея. Однако у Кузьмина довольно плотный график. Так, 7 марта он давал концерт в «Москва-Сити», после чего у него начинаются гастроли по России вплоть до июля. А 31 мая в Кремле он отметит свой день рождения большим шоу «Владимир Кузьмин. Трибьют», куда приглашен весь московский бомонд.

Как бы то ни было, желаем Владимиру Борисовичу крепкого здоровья, новых зажигательных хитов и личного счастья!