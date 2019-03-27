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Позорит отца? Сестры ополчились на Марию Шукшину 

Газета.Ru + ещё 1 15 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сестры российской актрисы Марии Шукшиной Екатерина и Ольга хотят запретить спектакль с ее участием. По их словам, постановка «Калина красная», в которой артистка исполнила главную роль, по мотивам киноповести Василия Шукшина — далека от оригинала.
Сестры заслуженной артистки России Марии Шукшиной выступили против спектакля с ее участием. Предметом раздора стала постановка «Калина красная», созданная по мотивам одноименной работы режиссера Василия Шукшина на советском телевидении.
По мнению Екатерины и Ольги, сюжет постановки в московском театре «Русская песня» Надежды Бабкиной далек от оригинала. Чтобы добиться отмены спектакля, родственницы Шукшиной написали заявление в Российское авторское общество, в котором сообщили, что намерены отозвать свои подписи под договором с театром Надежды Бабкиной.
«Мы подписали договор на одну инсценировку, а на сцене увидели совершенно другую, — приводит слова Екатерины Шукшиной сайт kp.ru. — Но дело не в том, что театр нарушил первоначальное соглашение, а в том, что оказался грубо искажен сюжет, в корне изменена авторская мысль».
По мнению дочерей Шукшина, «русскопесненский» репертуар сводит повесть автора на нет.
«Русскопесненский сюжетный поворот с ходу сводит шукшинское произведение на нет и, несомненно, является грубейшим искажением авторского замысла. Речь не идет о буквоедстве. При перенесении литературного материала на сцену или экран трансформации неизбежны. Однако экранизация или спектакль должны сохранять авторскую идею и правду характеров», — заявила Екатерина, дочь Шукшина от первого брака с Викторией Софроновой.
Как отмечает издание, на заявление сестер в самом театре ответили, что документ можно отозвать только в том случае, если с таким решение выступят все правообладатели результатов творчества режиссера. Таким образом, Екатерине и Ольге необходимо согласовать свои намерения не только с Марией, но и с Лидией Николаевной Федосеевой-Шукшиной, которая также является наследницей интеллектуальной собственности постановщика.
Известно, что лицензию на спектакль можно отозвать только в том случае, если, например, допущены существенные искажения литературного источника.
«Должны быть объективные вещи, а не просто капризы наследников, которым не понравилась инсценировка или исполнители, — цитирует специалиста по авторскому праву издание. — Любая инсценировка подразумевает переработку произведения, его сокращение, другие изменения. Но это не повод расторгать договор. Должны быть грубые искажения, художественное извращение. В этом случае расторгнуть договор можно через суд».
В постановке «Калина красная» 51-летняя Мария Шукшина исполнила главную женскую роль — Любу Байкалову. На своей странице в инстаграме артистка посетовала на то, что никак не может привыкнуть играть ее на сцене.
«На сцене год, а все никак привыкнуть не могу. Нет у меня техники, театральных навыков, школы, вот и проживаю жизнь Любы каждый раз «наживую», на надрыве, душу себе рву снова и снова Но остановиться уже нельзя, нельзя взять и уйти, сказав, извините, тяжело. Это не по-шукшински! И, стиснув зубы, я каждый раз влюбляюсь в Егора [Егор Прокудин — главный герой повести] без памяти, и каждый раз умираю вместе с ним», — написала Шукшина.
Первоначально повесть «Калина красная» Василия Шукшина была создана как литературный сценарий одноименного фильма. Впервые опубликована в журнале «Наш современник» в 1973 году. Главные роли в одноименной ленте исполнили сам режиссер, Лидия Федосеева-Шукшина, Георгий Бурков и Иван Рыжов.
Ранее СМИ сообщили об экстренной госпитализации Лидии Федосеевой-Шукшиной. При этом ее супруг — продюсер группы «На-На» Бари Алибасов опроверг информацию о том, что у актрисы якобы отказали ноги и она прикована к постели. По его словам, народная артистка России проходит плановое обследование и «чувствует себя прекрасно».
«Ничего у нее не отказало, это профилактическая госпитализация, ноги и у меня болят. Она систематически бывает в больнице на обследованиях, поддерживает здоровье в 80 лет», — объяснил Алибасов.
Он уточнил, что его жена проходит обследования четыре раза в год в одной и той же больнице.
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Шоу-бизнес , Статьи , Мария Шукшина , Екатерина Шукшина , Иван Рыжов , Лидия Федосеева-шукшина , Василий Шукшин , Георгий Бурков , Бари Алибасов
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