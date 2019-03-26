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Всплыла главная тайна группы «Тату» 

Дни.ру 32 минуты назад
Вскрылись малоизвестные факты о прошлом знаменитого коллектива. Оказывается, группа "Тату" началась в 1999 году с бомбардировок Югославии.
Первая песня так и называлась — "Югославия". Пела ее Лена Катина, Юли Волковой в группе "Тату" еще не было.
Таким образом композитор Александр Войтинский выразил протест против действий НАТО, сообщает Telegram-канал "Русский шаффл". По мнению автора публикации, он сам хотел поехать воевать, "но испугался быть убитым и написал песню-извинение".
Вскоре сценарист рекламных роликов Иван Шаповалов предложил композицию директору компьютерной компании Борису Ренскому, который согласился профинансировать музыкальный проект. Утверждается, что первоначально в "Тату" вложили 60 тысяч долларов. Можно предположить, что далеко не многие знали об этой цифре.
Затем к юной Лене Катиной добавили еще одну солистку Юлю Волкову и, как пишет Telegram-канал, "заставили целоваться". После этого Александр Войтинский ушел.
Группа "Тату" является наиболее успешной русской поп-группой, добившейся мировой популярности. Их синглы возглавляли хит-парады в России, Австралии, Великобритании, Германии, США и других странах. Группа "Тату" является первой и единственной российской группой, получившей награду IFPI за число проданных альбомов.
В мае 2003 года группа "Тату" участвовала в "Евровидении", заняв третье место. В марте 2009 года менеджер группы заявил о планах обеих певиц начать сольные проекты и прекращении работы группы в полномасштабном режиме.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Войтинский , Лена Катина , Иван Шаповалов , НАТО
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