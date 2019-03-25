Предлагали ампутацию: как могли спасти Началову

Пиар-директор Началовой Анна Исаева в передаче на Первом канале сообщила, что певица страдала от подагры. Певица длительное время провела на каблуках во время съемок и натерла ногу. Натертости на ноге причиняли ей неудобства, а рана долго не заживала, после чего артистке вызвали врача. Доктор посоветовал ей съездить в больницу, однако Началова от этого отказалась.

«После того, как Юлии стала причинять большие неудобства натертость на ноге, к ней вызвали врача. Медик рекомендовал обратиться в больницу, однако Юлия очень не любила все, что связано с больницами, и вначале отказалась».

Только после того как девушка упала в обморок, она пошла на консультацию к специалисту, после чего ее госпитализировали.

На тот момент ее состояние не вызывало опасений: рану должны были обеззаразить. Однако состояние здоровья певицы резко ухудшилось. У нее началась развиваться почечная недостаточность и гангрена, поэтому артистку быстро перевели в Боткинскую больницу.

Исаева также рассказала, что врачи предлагали ампутировать Началовой палец. Певица была в сознании, но отказалась. Возможно, это было роковой ошибкой. Однако пиар-менеджер певицы считает иначе.

«Я думаю, что было бы, если бы ей удалили часть ноги. Это, возможно, было бы роковой ошибкой, еще большей. Она не смогла бы это пережить».

13 марта в СМИ появилась информация, что Началову ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя три дня, не придя в сознание, певица умерла на 39-м году жизни от острой сердечной недостаточности, которая была вызвана заражением крови.

Пиар-директор артистки сообщила, что родственники Началовой хотят просить посмертное присвоение певице звания Заслуженной артистки России.

«Может, ей дадут посмертно звание, мы были бы рады. Хотели бы обратиться с такой просьбой в ведомство, которое этим занимается».

«Куда ей это звание теперь?», — задался вопросом телеведущий. Актриса Яна Поплавская также выразила согласие с шоуменом. По ее словам, Юлия — «человек не „заслуженный“, а „народный“.

Ранее отец Юлии Виктор сообщил на телеканале „Россия 1“ в передаче Андрея Малахова , что врачи не виноваты в смерти его дочери, отметив, что „Юлия сама запустила процесс“.

»У нее было улучшение, но сердце не выдержало», — подчеркнул отец артистки.

По его словам, он каждый день звонил ей в больницу, а она говорила, что у нее все в порядке.

«Занялась самолечением, занесла инфекцию, а потом пошло заражение… Думали молодой организм и все будет хорошо, но она не справилась», — подытожил Виктор Началов, подчеркнув, что смерть его дочери стала для него серьезным ударом.

Непросто переживает смерть матери и дочь певицы. 12-летняя Вера написала ей письмо. Об этом в эфире телешоу рассказал отец исполнительницы.

«Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», — рассказал Виктор Началов телеведущему Андрею Малахову.

Читать письмо маленькой Веры Началов не стал, назвав его «очень личным».

«С дочкой у Юли была сильная связь мамы и ребенка. Девочка обожала свою мать, всегда заглядывала ей в глаза, была воодушевлена ее примером, — вспоминала Лель. — Началова все время торопилась к ней, словно старалась как можно больше дать любви, про запас».

По словам композитора, девочка находится с отцом — бывшим футболистом московского ЦСКА и сборной России Евгением Алдониным

Алдонин и Началова поженились летом 2006-го. Вера родилась 1 декабря того же года. Через пять лет супруги объявили о разводе. Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.

Пиар-менеджер Анна Исаева рассказала, что Алдонин принимал деятельное участие в организации похорон, состоявшихся на Троекуровском кладбище, а также гражданской панихиды.