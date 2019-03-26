За избиение Шнурова обещали пять миллионов

"При Сталине Шнурова давно бы расстреляли. Тому из коренных москвичей, кто разобьет этому подонку рожу, я готов дать премию пять миллионов рублей и защищать его в суде", — сказал Разин.

Ранее Сергей Шнуров в студии ток-шоу "Зенит", которое транслировалось на канале Z+, сравнил Москву с женским половым органом. По словам артиста, столица "круглая, размазана и волосатая".

Санкт-Петербург же, по мнению вокалиста, — это мужской город, так как на карте похож на мужское достоинство. "Поэтому кто кого *** — тут совершенно не нужно думать!" — улыбаясь, сказал Сергей Шнуров зрителям. Об этом сообщает Dayli Storm.

Редакция "Дни.ру" напоминает, что любого рода призывы к насилию или иным противоправным действиям преследуются по закону. Более того, пожелавший осуществить задумку Разина рискует получить срок по статьям Уголовного кодекса: "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" и "Побои".