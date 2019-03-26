Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Утяшева сбежала из страны с ребенком 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
33-летняя гимнастка сообщила на своей странице в Instagram, что отправляется с сыном в путешествие. Ляйсан Утяшева заинтриговала поклонников.
Спортсменка в кадре позирует в джинсах, джемпере и кожаной куртке. Рядом с ней стоит Роберт, который придерживает их вещи. С собой мама и сын взяли два рюкзака и два чемодана.
"Путешественники в деле. Ваши предположения, куда мы? У папы там скоро концерт. P. S. большой чемодан Роберта, собирал сам", — (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.) подписала фото Ляйсан Утяшева. Подписчики принялись гадать: куда же без мужа отправилась знаменитость.
Известно, что Павел Воля в ближайшие дни выступит в Израиле. Поэтому фолловеры предположили, что именно туда и отправилась Ляйсан Утяшева с ребенком.
Многие отметили, что наследник Ляйсан Утяшевой и Павла Воли заметно повзрослел. "Супер красивая мама! Восхищаюсь", "А парень то уже подрос… на Пашу похож", "Какой уже большой! Как здорово! Пусть детки растут большими и здоровыми", "Чужие дети быстро растут))) Недавно вроде читали что у вас сын родился, а он уже вырос", — прокомментировали снимок пользователи соцсети.
Напомним, у Ляйсан Утяшевой и 40-летнего Павла Воли двое детей. Звездная пара старается нечасто показывать своих наследников публике.
Дни.ру: последние новости
Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа Всплыла главная тайна группы "Тату" За избиение Шнурова обещали пять миллионов
Комментарии3
Шоу-бизнес , Видео , Павел Воля , Ляйсан Утяшева
Читайте также
Видео
Истребители F-16 атакуют сектор Газа
Армия Ближний Восток
Лавров жестко отчитал Помпео из-за поведения США
Политика
Россия приготовилась потерять Байконур
Наука и техника
Тимошенко разоблачила связь Порошенко с Pоссией
В мире Украина
Самолёт президента Польши был «взорван» в России
Катастрофы Происшествия
Паника в Киеве: Запад отказался от «любимого ребенка»
В мире Украина
Годовалого ребенка два дня спасали из 18-метрового колодца
Происшествия Азия
Киев скрывал следы: экс-сотрудник СБУ о крушении Boeing
Украина Статьи
Пока вы не уснули: «подлый план» Порошенко, что не так с Ротару
В мире
Затравленной Скабеевой предъявили претензии
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение