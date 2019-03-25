София Ротару выложила фото на фоне болезни

Певица София Ротару опубликовала в инстаграме свои фотографии после продолжительной болезни и химиотерапии. Поклонники исполнительницы распространили ее снимки по фан-страницам и выразили беспокойство по поводу сильного похудения певицы.

Поклонники народной артистки СССР Софии Ротару выразили беспокойство по поводу сильного похудения звезды после продолжительной болезни и химиотерапии. Поводом для переживаний стали фотографии певицы, размещенные в инстаграме по случаю 25-летия ее внука Анатолия.

«Дорогой мой внук! С днем рождения! Толя, будь здоров, счастлив и любим! Удачи тебе во всем!» — написала Ротару.

В исчезающих через сутки публикациях 71-летняя исполнительница показала себя на торжестве после длительного лечения. Поклонники растиражировали фотографии Ротару по фан-страницам и прокомментировали ее внешний вид.

Несмотря на красивое вечернее платье и счастливое выражение лица певицы в кругу родных и близких, фанаты рассмотрели у нее мешки под глазами, усталость и нездоровый цвет лица. По словам поклонников, Ротару «резко сдала».

В настоящее время певица не принимает участия в концертах и светских мероприятиях из-за проблем со здоровьем. Как сообщает «Дни.Ру», Ротару проходит химиотерапию для лечения вновь обнаруженного туберкулеза — первый такой диагноз ей поставили в 27 лет.

В прошлом году во время корпоратива у артистки случился гипертонический криз. В результате резкого повышения артериального давления Ротару начала терять память и какое-то время не узнавала собственных помощников.

По предположениям врачей, Ротару невнимательно относилась к своему здоровью и проигнорировала несколько сердечных приступов, перенеся их на ногах.

В конце 2018 года певица отказалась выступать на вручении музыкальной премии «Песня года» в спорткомплексе «Олимпийский». Сама певица объясняла нежелание ходить на светские мероприятия и престижные фестивали из-за непростой политической обстановки между Россией и Украиной. Об этом сообщает сайт kp.ru.

«Да, это действительно так. К сожалению, София Михайловна была вынуждена принять такое решение, отменить свои выступления в России», — подтвердил слова Ротару ее концертный директор Сергей Лавров.

Любопытно, что в украинских СМИ фигурирует другая версия отказа певицы от выступлений в России. По словам того же Лаврова, артистка стала чаще отказываться от выступлений в России из-за того, что ее не устраивают полеты с пересадками (София Ротару сейчас проживает в Киевской области — «Газета.Ru» ).

«В Казахстан ей проще слетать, потому что есть прямой рейс. А в Россию чтобы прилететь, надо сначала приземлиться в Минске, потом уже отправиться в Москву. Ей тяжело», — пояснил Лавров.

Сообщения об отмене концертов появились на фоне новостей о госпитализации 71-летней Ротару во время выступления на корпоративе в августе. Директор певицы рассказал, что у нее повысилось давление из-за сильной жары. Сама артистка опубликовала в инстаграме благодарность поклонникам, которые за нее переживали.

Певица встретила Новый год в Казахстане, после чего отправилась отдыхать в Крым, где уже на протяжении десяти лет в ее владении находится отель. Согласно информации «Собеседника», по неизвестным причинам во время визита в Ялту Ротару не стала посещать собственное заведение. Охранник гостиницы подтвердил, что давно не видел хозяйку.

«Да нет, уже много лет тут не была. В последний раз, наверное, когда Крым еще был украинским. При России ни разу не приезжала», — сказал охранник журналистам.

По его словам, в последнее время отель пустует из-за высокого уровня цен. Также охранник рассказал, какие звезды посещали это заведение.

«Киркорова я у нас не видел. Но вот Лепс недавно был, а еще Арарат Кещян — актер из сериала «Универ» — отдыхал тут осенью», — вспомнил сотрудник.

Гости отеля рассказали, что высокие цены за проживание не соответствуют качеству предоставляемых услуг.

«Это максимум 3 звезды. Тапочки, халат — абсолютный стандарт, персонал с кривым лицом и скудные завтраки. Совок так и остался совком. Ротару за 28 тысяч рублей в вашем номере не поет», — пожаловалась одна из гостей.

Издание также сообщило со ссылкой на различные источники о том, что гостиничный бизнес приносит звезде около 5 млн рублей ежегодно.