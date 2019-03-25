Подруга Началовой сделала признание о дочери певицы

На удачу: что дочь подарила Началовой перед смертью

Подруга Юлии Началовой Катя Лель рассказала о последнем подарке, который сделала артистке ее 12-летняя дочь перед тем, как она скончалась. Ребенок нарисовал певице символ ее удачи — дельфина, который когда-то приснился Началовой во сне. Уже после смерти матери девочка написала ей трогательное письмо, в котором выразила все свои эмоции от трагической потери.

Трагически скончавшаяся в 38 лет Юлия Началова поддерживала крепкие отношения со своей дочерью, несмотря на сильную занятость в творческих проектах и периодические отъезды на гастроли.

12-летняя девочка была единственным ребенком певицы, и мать не жалела для нее ничего: подросток учился в элитной школе с углубленными курсами иностранных языков и специальным музыкальным классом, занимался балетом и спортом, ездил на каникулы за границу.

Как рассказывал отец девочки футболист Евгений Алдонин , дочь отвечала Началовой взаимностью, и между ними была «особая связь».

Уже после смерти певицы ее коллега по ремеслу Катя Лель поведала о последнем подарке, который сделала Юлии ее дочь.

«Незадолго до ухода Началовой ее дочка нарисовала дельфинчика и подарила ей. Он стал как ее талисман», — приводит слова Лель kp.ru.

Как выяснилось, певица с детства считала дельфина символом своей удачи, поскольку однажды ей приснился сон о том, как она плыла по бескрайней водной глади и обнимала этого обитателя моря.

Сон казался таким реалистичным, что юная Началова после пробуждения считала, что все это происходило на самом деле.

А когда спустя много лет ее дочь нарисовала дельфина, артистка изумилась: он был прямо таким, как в том детском сне.

«С дочкой у Юли была сильная связь мамы и ребенка. Девочка обожала свою мать, всегда заглядывала ей в глаза, была воодушевлена ее примером, — вспоминала Лель. — Началова все время торопилась к ней, словно старалась как можно больше дать любви, про запас».

Отец скончавшейся артистки Виктор Началов в эфире программы «Привет, Андрей!» на телеканале «Россия» рассказал, что девочка сильно переживает из-за смерти матери и даже написала ей письмо уже после смерти певицы, выплеснув там все свои эмоции от потери близкого человека.

Содержание обращения Началов раскрывать не стал, поскольку оно является очень личным. При этом мужчина отметил, что на людях подросток держит себя в руках.

«Характер внучка проявила, истерик никаких», — подчеркнул Началов.

Также композитор поведал, кто в данный момент находится рядом с девочкой. Как оказалось, почти все время о ней печется отец — легенда московского ЦСКА Евгений Алдонин. Его брак с Началовой распался в 2011 году, однако бывшая пара сохранила теплые отношения и совместно заботилась об общей дочери.

Алдонин уже завел новую семью, где у него родился сын, однако всегда помогал своему старшему ребенку — как финансово, так и по-человечески, приглашая ее к себе на праздники и часто организуя совместное времяпрепровождение.

«У внучки все будет нормально. Уж мы вокруг нее давно… Недостатка внимания вообще нет, — заверил Виктор Началов. — Девочка, конечно, уже становится взрослой. Она такая красотка. Очень хорошо рисует, очень артистичная. Все будет нормально. Было бы здоровье».

В ходе эфира мужчина также поделился своим мнением о причинах смерти Началовой. Отец певицы считает, что она слишком легкомысленно отнеслась к ране на ноге, не обратившись вовремя к врачам, что и привело к заражению крови и последующей гибели.

Ранее композитор также отмечал, что первые серьезные проблемы со здоровьем у его дочери начались во время брака с Дмитрием Ланским, который также являлся певцом и музыкантом. Избранник Началовой якобы заявил ей, что она недостаточно стройна, после чего женщина начала употреблять таблетки для похудения и посадила иммунитет.

Катя Лель подтвердила, что Началова всегда серьезно переживала из-за отношений с возлюбленными.

«Я видела Юлу плачущей только много-много лет тому назад, когда она еще с первым мужем Димой расходилась. Она рассказывала, что он ей изменял, и ей эта тема была болезненна. Она его достаточно сильна любила. И потом еще видела ее плачущей по поводу расставания с папой ее дочери — Алдониным. Тогда она расстраивалась, что возникли недопонимания с Евгением», — вспоминала Лель.

Также певица подчеркнула, что незадолго до рокового попадания в больницу Началова якобы пережила какой-то сильный стресс, который вызвал резкий скачок сахара в крови.

«Детали не знаю, но обычно она так сильно переживала из-за сердечных неурядиц…» — намекнула Лель.