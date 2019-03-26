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Билан получил звание заслуженного артиста РФ 

Рамблер + ещё 23 46 минут назад
Дима Билан получил нагрудный знак заслуженного артиста России из рук министра культуры Владимира Мединского. Сообщение о вручении ему награды певец разместил в Instagram.
Билан был удостоен почётного звания на торжественной церемонии в честь Дня работника культуры, которая состоялась в атриуме Большого театра. В своём обращении к подписчикам певец поблагодарил всех, кто его поддерживал, поклонников, заявив, что это общая награда.
«Спасибо министерству культуры, быть на острие у руля огромного потока вкусов направлений, мнений, жанров и характеров— труд невероятный», — отметил артист (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — ред.).
Билан также подчеркнул, что высокие достижения достаются тем, кто «трудится, вышибая искры в профессии».
«Рад служить душам людей! Спасибо вам за эту оценку, быть нужным эта идея одна из главных! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!» — добавил певец.
На торжественной церемонии артист появился на костылях. Ранее Билану сделали операцию на сломанную в двух местах ногу. тяжёлую травму он получил, поскользнувшись на льду. Тем не менее срочное хирургическое вмешательство певец отложил в пользу концерта в Санкт-Петербурге. Сразу после выступления Билан лёг на операционный стол. В результате ему вставили в ногу девять шурупов. Все концерты, запланированные менеджментом певца на март, были отменены.
Комментарии16
Шоу-бизнес , Видео , Дима Билан , Владимир Мединский , Минкультуры
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