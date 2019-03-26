Билан получил звание заслуженного артиста РФ

Билан был удостоен почётного звания на торжественной церемонии в честь Дня работника культуры, которая состоялась в атриуме Большого театра. В своём обращении к подписчикам певец поблагодарил всех, кто его поддерживал, поклонников, заявив, что это общая награда.

«Спасибо министерству культуры, быть на острие у руля огромного потока вкусов направлений, мнений, жанров и характеров— труд невероятный», — отметил артист (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — ред.).

Билан также подчеркнул, что высокие достижения достаются тем, кто «трудится, вышибая искры в профессии».

«Рад служить душам людей! Спасибо вам за эту оценку, быть нужным эта идея одна из главных! Приятно быть официально оцененным главой нашей страны!» — добавил певец.

На торжественной церемонии артист появился на костылях. Ранее Билану сделали операцию на сломанную в двух местах ногу. тяжёлую травму он получил, поскользнувшись на льду. Тем не менее срочное хирургическое вмешательство певец отложил в пользу концерта в Санкт-Петербурге. Сразу после выступления Билан лёг на операционный стол. В результате ему вставили в ногу девять шурупов. Все концерты, запланированные менеджментом певца на март, были отменены.