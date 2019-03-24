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Жена Юрия Николаева опровергла слух о его экстренной госпитализации 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Anatoly Lomohov, globallookpress
Жена актера и телеведущего Юрия Николаева Элеонора опровергла слухи об экстренной госпитализации супруга. В беседе со «Звездой» она заявила, что Юрий Николаев проходит плановую медицинскую проверку и речи о госпитализации не идет.
«Все нормально, слава богу. Проверка обычная, ничего нет. Юра во здравии. Даже не знаю, кто и что там рассказывает. Мы проверяемся, делаем определенный чекинг раз в полгода», — рассказала Элеонора Николаева.
К беседе подключился и сам телеведущий, который находился рядом с супругой. Николаев заверил, что с ним все в порядке, и речь идет о плановых обследованиях.
Ранее в ряде СМИ и сообществ появилась новость о том, что Юрий Николаев якобы получил сотрясение мозга и попал в больницу. Однако эти слухи не нашли подтверждения.
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