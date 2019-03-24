Секрет раскрыт: что написала дочь Началовой умершей маме

Дочь певицы Юлии Началовой написала письмо умершей матери. Об этом в эфире телешоу рассказал отец исполнительницы Виктор Началов, отметив, что девочка сильно переживает потерю самого близкого человека.

Дочь покойной певицы Юлии Началовой написала умершей матери письмо. Отец артистки, композитор Виктор Началов, рассказал об этом в эфире шоу «Привет, Андрей !» на телеканале «Россия». По словам мужчины, 12-летняя Вера сильно переживает по поводу смерти матери, но не теряет голову от потрясения.

«Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала», — рассказал Виктор Началов телеведущему Андрею Малахову.

Композитор добавил, что в письме девочки говорится о том, что она чувствует после потери самого близкого человека. Читать послание Веры публике Началов не стал, поскольку «это очень личное».

По его словам, в настоящее время девочка постоянно находится с отцом — бывшим футболистом московского ЦСКА Евгением Алдониным

«У нее все будет нормально. Уж мы вокруг нее давно… Недостатка внимания вообще нет. Верочка, конечно, уже становится взрослой. Она такая красотка. Очень хорошо рисует, очень артистичная. Все будет нормально. Было бы здоровье», — поделился Виктор Началов.

В ходе шоу композитор снова начал говорить о причинах смерти дочери. Он продолжает верить версии, которую озвучивал в СМИ уже не раз: к гибели 38-летней женщины привело несерьезное отношение к здоровью и самолечение, в результате чего в организм была занесена инфекция. Это привело к заражению крови.

«Когда обратилась к врачам, оказалось слишком поздно. Сперва все думали, что ничего страшного не случится… Думали организм молодой, справится. Но не получилось, не справилась», — вздохнул отец Началовой.

По его словам, находясь в сознании, Юлия уверяла, что хорошо себя чувствует и поводов для беспокойства нет.

«Первую волну пережили — ведь пошло улучшение. А вторую волну сердце не выдержало», — добавил мужчина.

Журналисты из съемочной группы шоу Андрея Малахова «Прямой эфир» пообщались на церемонии с бывшим пиар-директором певицы Анной Исаевой. Она рассказала о том, что родные Началовой собираются просить посмертное присвоение певице звания Заслуженной артистки России.

«Может, ей дадут посмертно звание, мы были бы рады. Хотели бы обратиться с такой просьбой в ведомство, которое этим занимается», — поделилась Исаева.

Народный артист России Филипп Киркоров поддержал эту инициативу и добавил, что в настоящее время идет сбор средств для семьи артистки.

«Я не знаю, какие документы подают на звание, думаю сильные мира сами должны решить. Юля звание заслужила честно», — отметил Киркоров.

Продюсер Андрей Разин также положительно отнесся к идее присуждения певице государственной награды и заявил, что сделает для этого все возможное.

«Я и эстрадная общественность будем выходить на депутатов, на министра с просьбой присвоить Юле звание заслуженной артистки России», — пообещал Разин.

На ажиотаж вокруг смерти Началовой, который продолжается уже вторую неделю, скептически отреагировал российский публицист Александр Невзоров . В эфире радио «Эхо Москвы» журналист заявил, что не понимает резонанса вокруг трагедии. Также он отметил, что другие ушедшие в иной мир деятели культуры, политики и науки не были удостоены такого внимания.

«Московский гламур топит абсолютно все в своих глицериновых слезах. И на этой неделе или в этом месяце умирали нобелевские лауреаты, хирурги, большие политтехнологи, большие актеры. Вон Малашенко похоронили. И не было никакого гламурного резонанса», — отметил Невзоров.

В ходе беседы с ведущими публицист признался, что до трагедии не знал о существовании Началовой, но «из ее смерти раздули абсолютно вселенское событие». Невзоров даже позволил себе использовать в эфире черный юмор, в шутку предложив положить певицу в Мавзолей вместо Ленина.