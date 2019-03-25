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Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти 

Дни.ру 2 часа назад
Скоропостижная кончина певицы Юлии Началовой стала поводом для российских знаменитостей задуматься о скоротечности жизни. Так, артист Николай Басков рассказал о том, как был близок к совершению ошибки, которая могла бы повлечь нелепейшую смерть.
Басков вспомнил в эфире программы "Привет, Андрей", как примерно десять лет назад один известный российский врач посоветовал музыканту начать принимать гормональные препараты.
"Гормоны. Мужику. Да я вообще бы сейчас не сидел здесь, если бы тогда его послушал. Спасибо маме, которая отговорила. Она у меня дочь фармацевта. В этом плане мне повезло", — поведал артист.
Кроме того, Басков вспомнил, как однажды прямо из студии попал на операционный стол. Певцу тогда удалили аппендицит.
"Не пейте лекарства, которые вам советуют знакомые. Многие из них губят, а не лечат", — резюмировал вокалист.
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Шоу-бизнес , Видео , Николай Басков
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