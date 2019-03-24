Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Анджелина Джоли уходит из кино 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: AP Photo/Khalil Senosi
Начавшая фигурировать на прошлой неделе информация о том, что Анджелина Джоли намерена покинуть кинематограф и, возможно, сосредоточиться на театре и/или политической карьере, находит все новые и новые "подтверждения" от инсайдеров. Словом, всё, кроме официального заявления.
На этот раз слухи подогревает со ссылкой на источники в окружении артистки The Sherbrook Times.
Сообщается: Джоли решила перебраться из Лос-Анджелеса, где она родилась и прожила всю жизнь, в Нью-Йорк, "оставив голливудскую карьеру".
Друзья артистки заверяют, что после развода с Брэдом Питтом Энджи намерена "начать жизнь с чистого листа".
Как бы там ни было, в октябре в российский прокат выходит сиквел сказки "Малефисента" с Джоли в титульной роли. И далее — анимационная лента про гориллу Айвана (т.е. Ивана) "Айван, единственный и неповторимый", где Джоли поработала на озвучке, а следом — кроссовер-приквел "Питера Пэна" и "Алисы в Стране чудес" и триллер "Те, кто хотят моей смерти".
Газета.Ru: последние новости
Волочкова рассказала НТВ о лишившем ее $3 млн экс-муже Панин объяснил свою ненависть к России Что подарила Началовой перед смертью ее дочь, рассказала Катя Лель
Комментарии
Шоу-бизнес , Брэд Питт , Анджелина Джоли
Читайте также
Видео
Дочь Назарбаева назвала детей-инвалидов уродами
В мире
Порошенко обвинили в убийстве брата
В мире Украина
Взрыв в Киеве: погиб гражданин России
Происшествия Пожары
Муж протаранил свой дом самолетом для убийства жены
Происшествия Пожары
На главу МИД Финляндии совершено нападение
Происшествия
Назарбаев позвонил Путину «за пару часов» до отставки
Политика СНГ
Бедствие лайнера: кого удалось спасти
Происшествия Катастрофы
«У гроба карманов нет»: Баскова хотели подсадить на гормоны
Шоу-бизнес
Скандал из-за трусов: Кожевникова обиделась на Собчак
Шоу-бизнес Статьи
НАТО оправдалось за бомбардировки Югославии
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение