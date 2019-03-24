Волочкова подала в суд на бывшего мужа

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что обратилась в суд с иском против бывшего гражданского мужа Игоря Вдовина . Она обвинила его в мошенничестве, так как инвестировав ее деньги в строительство жилья бизнес-класса, он вернул ей квартиры вместо денег.

Как пояснила балерина, ее претензии связаны с жилым домом в Астрахани. Вдовин оформил на нее 25 квартир в Астрахани, хотя она рассчитывала получить обратно $3 млн Об этом она рассказала НТВ

«Зачем мне 25 квартир? Мне нужны мои деньги!» — заявила Волочкова.

Поняв, что денег ей никто возвращать не намерен, балерина обратилась в суд.

Волочкова и Вдовин поженились в 2007 году. Они расстались спустя год. У них есть общая дочь Ариадна.