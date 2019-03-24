Скандал из-за трусов: Кожевникова обиделась на Собчак

Скандал из-за трусов: звезда «Универа» обиделась на Собчак

Актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о давнем конфликте с телеведущей Ксенией Собчак . В 2011 году журналистка не потерпела выдвижения звезды сериала «Универ» в депутаты Госдумы и опубликовала в инстаграме неприличное фото актрисы.

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова объяснила, почему не общается с телеведущей Ксенией Собчак с 2011 года. В программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ звезда сериала «Универ» рассказала, что восемь лет назад журналистка публично ее оскорбила. Причиной стало решение актрисы баллотироваться в Думу, что крайне возмутило Собчак: она опубликовала в соцсети откровенный снимок новоиспеченного депутата.

На фотографии была изображена Кожевникова в коротком платье, из-под которого виднелось нижнее белье. В подписи к публикации Собчак в нецензурной форме предположила, чем актриса «заработала» на место в Госдуме.

«Когда она узнала, что я стала депутатом Государственной думы, она нашла эту фотографию — хотя у нее таких снимков гораздо больше. На этом снимке было достаточно короткое платье, это была сцена, и журналист снимал снизу. И получилось так, что, так как платье короткое, трусы были видны… Она писала мне матерные сообщения, что тем местом, которое здесь видно, я попала в Государственную думу», — пожаловалась Кожевникова.

Она рассказала, что решила не вступать в публичный конфликт со скандальной журналисткой и проигнорировала нападки с ее стороны. Однако спустя два года, когда на одном из светских мероприятий Собчак подошла к Кожевниковой мириться и предложила забыть прошлые обиды, актриса не ответила ей взаимностью.

«Через какое-то время она подошла ко мне и сказала: «Мария, кто старое помянет, тому глаз вон», я ответила, что знаю продолжение — кто забудет, тому оба, поэтому нет», — рассказала Кожевникова.

По словам актрисы, с тех пор она не здоровается с телеведущей, даже если пересекается с ней на публичных мероприятиях.

В последнее время сама Собчак создает много поводов для обсуждения: недавно телеведущая и режиссер Константин Богомолов впервые «официально» вместе вышли в свет, передает kp.ru . Пара посетила мероприятие, посвященное международной музыкальной премии в области классической музыки, которое прошло 19 марта в Большом театре.

Слухи об отношениях Собчак и Богомолова появились в конце прошлого года, когда их сфотографировали в кинотеатре. Тогда же пользователи сети предположили, что именно из-за телеведущей режиссер расстался с актрисой Дарьей Мороз . В комментарии телеграм-каналу «Антиглянец» бывшая жена Богомолова подтвердила информацию о разводе.

«Мы с Костей, как и все адекватные люди, не любим вмешательства в личную жизнь. Поэтому никогда не афишировали, но и не скрывали специально, что давно официально разведены и еще дольше не вместе. Не углубляясь в детали. Это факт. Как и то, что несмотря на это, мы все это время продолжали воспитывать дочку, общаясь в ежедневном режиме и работать вместе», — заключила Мороз.

В конце января эта история получила яркое продолжение: супруг журналистки Максим Виторган и ее новый избранник устроили драку рядом с кафе в центре Москвы.

По словам очевидца, охрана видела драку, но не препятствовала ей, в результате чего Богомолов якобы вскоре вернулся в кафе с разбитым лицом. Собчак, в свою очередь, пыталась успокоить постановщика, утверждая, что «все будет хорошо».

Накануне 8-го марта Собчак и Виторган заявили о своем расставании. Почти синхронно они написали об этом на страницах в инстаграме. Телеведущая заявила, что больше не намерена терпеть спекуляции на тему ее личной жизни, и призналась, что давно живет отдельно от супруга.

«Мы довольно давно живем отдельно, и каждый своей жизнью. Пока мы жили вместе, мы сохраняли взаимную верность», — отметила Собчак в подписи к своей фотографии.

Она добавила, что оба родителя будут иметь одинаковые права на ребенка — у пары растет двухлетний сын Платон.

Виторган, в свою очередь, опубликовал в соцсети кроваво-красный квадрат и тот же текст, что и у Собчак. Только в отличие от супруги он закрыл возможность комментирования записи. Тем временем под постом журналистки появилось огромное количество записей с сожалением о распаде «такой красивой пары». Не обошлось и без негатива: некоторые пользователи обвинили Ксению в том, что она не смогла сохранить семью и навести порядок в личной жизни.