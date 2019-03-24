Скандал с расставанием Башарова с женой оказался постановкой

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Скандал с расставанием Башарова с женой оказался мерзкой постановкой 

Дни.ру 56 минут назад
Актер с супругой Елизаветой Шевырковой развелись, но продолжают жить под одной крышей. Марат Башаров сообщил о примирении в семье.
Официально развод произошел буквально на днях. Поводом, судя по всему, послужил инцидент, случившийся в декабре 2018 года, когда 32-летнюю жену артиста доставили в больницу с переломом носа. Говорилось о том, что в ходе ссоры Марат Башаров поднял на женщину руку.
Однако новости о том, что знаменитая пара рассталась, оказались неправдой. Стало известно, что Башаров и Шевыркова помирились и живут вместе. Как заявил сам актер, его семья не распадалась.
"Живем прекрасно вместе в одной квартире и в одном доме с ребенком", — сообщил Марат Башаров.
В свою очередь, представитель Елизаветы в суде Нелли Макарова, общаясь с журналистами программы "Ты не поверишь!", заявила, что суд все-таки развел актера и Шевыркову, но они сохранили "добрые отношения в интересах ребенка".
Женщина рассказала, что между бывшими супругами достигнута устная договоренность по алиментам, теперь все ждут письменного соглашения. Если же оно не будет подписано, то вопрос будет решаться в судебном порядке.
Марат Башаров информацию о разводе отрицает, периодически публикуя общие фото с сыном Марселем. Он до сих пор утверждает, что в их семье все хорошо.
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Шоу-бизнес , Видео , Марат Башаров
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