«У гроба карманов нет»: Баскова хотели подсадить на гормоны

«У гроба карманов нет»: Басков рассказал, как его хотел подсадить на гормональные препараты известный врач

Известный певец Николай Басков стал гостем программы «Привет, Андрей». Речь в студии шла об Юлии Началовой, которая скончалась от сепсиса и о том, что необходимо тщательнейшим образом следить за своим здоровьем. В студии он вспомнил, как примерно десять лет назад один известный российский врач посоветовал музыканту начать принимать гормональные препараты.

«Гормоны. Мужику. Да я вообще бы сейчас не сидел здесь, если бы тогда его послушал. Спасибо маме, которая отговорила. Она у меня дочь фармацевта. В этом плане мне повезло», — сказал Николай Басков.

Певец призвал всех россиян внимательно относиться к своему здоровью, потому что кроме них самих никто о нем заботиться не будет.

«У гроба карманов нет. Берегите здоровье. Мы с вами вообще счастливые люди, что сидим здесь в студии. А кто-то ведь лежит. Кто-то не ходит», — сказал «золотой голос России».

Исполнитель также вспомнил, что однажды прямо из студии попал на операционный стол. Ему удалили аппендицит.

«Не пейте лекарства, которые вам советуют знакомые. Многие из них губят, а не лечат», — добавил он.

Певец также сказал, что сегодня все люди живут в очень сложное время. Он считает, что все люди — одиноки.