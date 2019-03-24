«У гроба карманов нет»: Баскова хотели подсадить на гормоны

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«У гроба карманов нет»: Басков рассказал, как его хотел подсадить на гормональные препараты известный врач 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Известный певец Николай Басков стал гостем программы «Привет, Андрей». Речь в студии шла об Юлии Началовой, которая скончалась от сепсиса и о том, что необходимо тщательнейшим образом следить за своим здоровьем. В студии он вспомнил, как примерно десять лет назад один известный российский врач посоветовал музыканту начать принимать гормональные препараты.
«Гормоны. Мужику. Да я вообще бы сейчас не сидел здесь, если бы тогда его послушал. Спасибо маме, которая отговорила. Она у меня дочь фармацевта. В этом плане мне повезло», — сказал Николай Басков.
Певец призвал всех россиян внимательно относиться к своему здоровью, потому что кроме них самих никто о нем заботиться не будет.
«У гроба карманов нет. Берегите здоровье. Мы с вами вообще счастливые люди, что сидим здесь в студии. А кто-то ведь лежит. Кто-то не ходит», — сказал «золотой голос России».
Исполнитель также вспомнил, что однажды прямо из студии попал на операционный стол. Ему удалили аппендицит.
«Не пейте лекарства, которые вам советуют знакомые. Многие из них губят, а не лечат», — добавил он.
Певец также сказал, что сегодня все люди живут в очень сложное время. Он считает, что все люди — одиноки.
«У нас у всех, не только у артистов — сложный путь. Мы — заложники своих обстоятельств, своей работы. Хочу сказать всем: цените каждый день своей жизни», — отметил он, едва сдерживая слезы.
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Шоу-бизнес , Видео , Николай Басков
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