Анджелина Джоли собралась на пенсию

Известная актриса Анджелина Джоли решила завершить свою актерскую карьеру в Голливуде и переехать в Нью-Йорк , сообщает издание National Enquirer со ссылкой на окружение звезды. На этот раз западные СМИ пишут, что 43-летняя звезда уходит на пенсию.

По словам друзей Анджелины, после развода с актером Брэдом Питтом , она хочет начать жизнь «с нуля». При этом полностью расставаться с актерской деятельностью она не намерена. В Нью-Йорке Анджелина хочет попробовать себя в роли актрисы театра. Может быть, и на подмостках ей удастся стать звездой.

Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о том, что актриса уходит из кино. Несмотря на это, в начале января Джоли дала согласие на съемки в триллере «Те, кто желает мне смерти» режиссера Тейлора Шеридана. Ожидается, что к работе съемочная группа приступит в мае 2019 года.

Ранее сообщалось также, что Анджелина Джоли намекнула о своем скором завершении карьеры в кино и намерении заняться политикой.