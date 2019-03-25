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Анджелина Джоли собралась на пенсию 

Мир24 + ещё 3 1 час назад
Известная актриса Анджелина Джоли решила завершить свою актерскую карьеру в Голливуде и переехать в Нью-Йорк, сообщает издание National Enquirer со ссылкой на окружение звезды. На этот раз западные СМИ пишут, что 43-летняя звезда уходит на пенсию.
По словам друзей Анджелины, после развода с актером Брэдом Питтом, она хочет начать жизнь «с нуля». При этом полностью расставаться с актерской деятельностью она не намерена. В Нью-Йорке Анджелина хочет попробовать себя в роли актрисы театра. Может быть, и на подмостках ей удастся стать звездой.
Стоит отметить, что это уже не первое сообщение о том, что актриса уходит из кино. Несмотря на это, в начале января Джоли дала согласие на съемки в триллере «Те, кто желает мне смерти» режиссера Тейлора Шеридана. Ожидается, что к работе съемочная группа приступит в мае 2019 года.
Ранее сообщалось также, что Анджелина Джоли намекнула о своем скором завершении карьеры в кино и намерении заняться политикой.
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Шоу-бизнес , Видео , Брэд Питт , Анджелина Джоли , Голливуд , Нью-Йорк
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