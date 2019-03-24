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Панин объяснил свою ненависть к России 

Газета.Ru 1 час назад
Российский актер Алексей Панин объяснил свою недавнюю фразу о ненависти к "грязной" России. Об этом он написал в инстаграме.
До этого Панин написал в инстаграме, что ненавидит страну, потому что она "грязная", "уголовная" и "гомофобная".
Актер пояснил, что в русском языке слово "ненавижу" имеет целый ряд значений и даже означает понятие "отвращение".
"Когда я писал свой пост о России, я вкладывал в свои слова именно это. Да, я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда!", — подчеркнул Панин.
Также он добавил, что ненавидит людей, которые призывают уничтожать представителей сексуальных меньшинств.
"Я всегда говорил о толерантности и призывал людей быть добрыми, а меня пытаются обвинить в разжигании ненависти и вражды", — добавил Панин.
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Шоу-бизнес , Видео , Алексей Панин
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