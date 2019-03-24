Панин объяснил свою ненависть к России

Российский актер Алексей Панин объяснил свою недавнюю фразу о ненависти к "грязной" России . Об этом он написал в инстаграме.

До этого Панин написал в инстаграме, что ненавидит страну, потому что она "грязная", "уголовная" и "гомофобная".

Актер пояснил, что в русском языке слово "ненавижу" имеет целый ряд значений и даже означает понятие "отвращение".

"Когда я писал свой пост о России, я вкладывал в свои слова именно это. Да, я испытываю отвращение к грязи на улицах! Но это же правда!", — подчеркнул Панин.

Также он добавил, что ненавидит людей, которые призывают уничтожать представителей сексуальных меньшинств.