Что подарила Началовой перед смертью ее дочь, рассказала Катя Лель

Российская певица Катя Лель рассказала, что ушедшая из жизни исполнительница Юлия Началова очень любила дельфинов, и ее дочь перед смертью подарила матери рисунок дельфинчика. Об этом Лель сообщила в интервью kp.ru.

По ее словам, еще в детстве, на старте карьеры Началовой приснился сон, в котором она на море обнимала дельфина. С тех пор дельфин для певицы стал символом чистоты, приносил удачу.

"И незадолго до ее ухода ее дочка нарисовала дельфинчика и подарила ей. И Юля говорила, что этот дельфин такой же, как из ее детского сна", — сказала Лель.

Она добавила, что подаренный дочерью рисунок дельфина стал для Началовой талисманом в последние дни ее жизни.

Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет 16 марта.