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Первая жена Майкла Джексона предсказала его смерть 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: michaeljackson.com
Первая жена американского певца Майкла Джексона Лиза-Мари Пресли чувствовала его приближающуюся смерть. Об этом рассказал один из врачей артиста Нил Ратнер в своей книге, пишет Daily Mirror.
Как отмечается, во время свой первой встречи с медиком в 1995 году она предупредила его о том, что не позволит причинить супругу вред.
"Врачи убили моего отца, и я не позволю сделать этого с моим мужем", — заявила Пресли.
Отец девушки американский певец Элвис Пресли умер в 1977 году в возрасте 42 лет. Майкд Джексон ушел из жизни в 2009 году в 50 лет.
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