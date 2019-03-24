Первая жена Майкла Джексона предсказала его смерть

Первая жена американского певца Майкла Джексона Лиза-Мари Пресли чувствовала его приближающуюся смерть. Об этом рассказал один из врачей артиста Нил Ратнер в своей книге, пишет Daily Mirror.

Как отмечается, во время свой первой встречи с медиком в 1995 году она предупредила его о том, что не позволит причинить супругу вред.

"Врачи убили моего отца, и я не позволю сделать этого с моим мужем", — заявила Пресли.