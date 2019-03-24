Старческий маразм? Кто защищает педофила Джексона

Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд вступилась за поп-певца Майкла Джексона на фоне обвинений его в педофилии после выхода документального фильма «Покидая Неверленд». По ее мнению, сексуальные потребности артиста происходят либо из его детства, либо из его природы.

Американская певица и актриса Барбара Стрейзанд отреагировала на недавний скандал с поп-певцом Майклом Джексоном, которого обвинили в педофилии после выхода документального фильма «Покидая Неверленд». В комментарии The Times она рассказала, что сексуальные потребности артиста объясняются либо его детством, либо исходят из «его природы».

«Его сексуальные потребности происходили либо из детства, либо были уже заложены в его ДНК», — заявила исполнительница.

Уточняется, что Стрейзанд поверила тем историям, которые были рассказаны в фильме. В то же время она подчеркнула, что вина за произошедшее больше лежит на родителях мальчиков Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, нежели чем на самом Джексоне.

«Вы говорите, что он «приставал» к детям, но эти дети, как вы слышали из фильма, они испытывали эйфорию во время нахождения с ним. Сейчас они оба женаты и у них есть дети, так что случившееся не убило их», — отметила певица.

В заключение Стрейзанд добавила, что сочувствует герою фильма.

«Я сочувствую детям, — сказала она. — И все же я думаю, что вина за произошедшее лежит на их родителях, которые позволили своим детям спать с ним. Зачем Майклу были нужны эти маленькие дети, танцующие в туфлях и шляпах, как у него?»

В основу фильма «Покидая Неверленд» легли интервью Уэйда Робсона и Джеймса Сейфчака, а также их родственников, которые обвинили Джексона в том, что он растлил их в юном возрасте. Робсону на момент первого случая было семь лет (он познакомился с музыкантом в пять), Сейфчаку — десять. В детстве они проводили много времени на ранчо Джексона «Неверленд» в Калифорнии, но друг с другом не пересекались.

До этого оба мужчины опровергали ходившие слухи о том, что артист вступал с ними в сексуальную связь. В частности, в 2005 году они под присягой заявили, что он «никогда не занимался с ними ничем неподобающим».

В отношении Джексона дважды начинали расследование о растлении несовершеннолетних: в 1993-м и 2003-м годах.

По словам Сейфчака, во второй раз артист просил его выступить в качестве свидетеля защиты, однако мужчина категорически отказался, после чего исполнитель якобы начал ему угрожать. Робсон согласился на аналогичную просьбу. Спустя годы он объясняет это тем, что боялся огласки со стороны общественности. В 2013 году — уже после смерти музыканта — он стал инициатором гражданского иска против Джексона, который суд отклонил из-за истекшего срока давности.

Появление ленты вызвало бурную реакцию среди поклонников и наследников певца. Родственники Джексона опровергли заявления Робсона и Сейфчака и направили HBO письмо, в котором потребовали от канала сделать то же самое. Картину они назвали «всего лишь еще одной блеклой поделкой в возмутительной и жалкой попытке воспользоваться и нажиться на Майкле Джексоне».

«Мы знаем, что это останется в памяти людей как постыднейший эпизод в истории HBO. Мы знаем, что преданные фанаты Майкла и все хорошие люди во всем мире не скоро простят HBO», — заявил адвокат семьи Говард Вайцман.

Телесеть выступила в защиту фильма и отказалась отменять его премьеру, попросив зрителей посмотреть ленту, прежде чем осуждать ее. После этого наследники певца подали в отношении HBO иск на $100 млн По их словам, канал нарушил заключенное в 1992 году соглашение, по которому обязывался не распространять порочащие Джексона сведения.

В России фанатские сообщества также потребовали от Министерства культуры Роскомнадзора и Первого канала отменить показ «Покидая Неверленд». В заявлении говорилось, что фильм якобы «пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних» и «насаждает западные ценности».

Ранее СМИ писали, что семья Джексона настаивает на принудительном лечении в реабилитационной клинике его дочери Пэрис из-за эмоциональных проблем и злоупотребления запрещенными веществами. Согласно TMZ, в середине марта 20-летняя актриса и модель была госпитализирована после попытки суицида. Однако позднее девушка опровергла информацию и назвала журналистов лжецами.