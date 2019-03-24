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Участница Spice Girls призналась в интиме с коллегой по группе 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.
В интервью Mail on Sunday певица подробно рассказала о том, что однажды у неё с Холливэлл был секс, однако, по её словам, это было «единичной встречей, над которой они позже просто посмеялись».
Рассказав интимные подробности взаимоотношений с коллегой Mel B засомневалась в правильности своего поступка. Она выразила опасение, что откровенное признание может негативно повлиять на отношения с Холливэлл, которая в настоящее время замужем.
Ранее News.ru писал о том, что популярная группа Spice Girls решила воссоединиться и запланировала турне по Великобритании. В ближайшее время участницы коллектива планируют записать несколько новых версий известных хитов, однако без Виктории Бекхэм. Супруга знаменитого футболиста заявила, что не готова бросить родных на несколько месяцев, а гонорар не соответствует её амбициям.
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Шоу-бизнес , Виктория Бекхэм , Джери Холливэлл , Мелани Браун
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