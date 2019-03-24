Участница Spice Girls призналась в интиме с коллегой по группе

Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун , выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл

В интервью Mail on Sunday певица подробно рассказала о том, что однажды у неё с Холливэлл был секс, однако, по её словам, это было «единичной встречей, над которой они позже просто посмеялись».

Рассказав интимные подробности взаимоотношений с коллегой Mel B засомневалась в правильности своего поступка. Она выразила опасение, что откровенное признание может негативно повлиять на отношения с Холливэлл, которая в настоящее время замужем.