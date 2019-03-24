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Лазарев рассказал о главном выводе из прошлого выступления на Евровидении 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Певец Сергей Лазарев заявил, что не будет слушать, "что говорят другие" на Евровидении. Об этом артист заявил в интервью, размещенном на официальном YouTube-канале конкурса.
На вопрос журналиста "что Сергей из 2016-го мог бы посоветовать себе же в 2019 году?" певец пошутил, что "не следует обращать внимание на букмекеров".
"Не реагируй на то, что говорят другие. Я помню, как в 2016 году даже перед выступлением все ко мне подходили и говорили: "Ты победитель — это точно на сто процентов", и я понял, что рано делать предположения и может произойти что угодно. И я был прав", — добавил он.
Кроме того, артист рассказал про песню, с которой будет представлять Россию на конкурсе. По его словам, в новой композиции заложены иные чувства, нежели чем в той, с которой он выступал в 2016 году. Лазарев выразил надежду, что зрители смогут понять значение песни и выступления в целом.
Помимо этого, певец заявил, что для него огромная честь вновь представлять страну на международном конкурсе.
На Евровидении Сергей Лазарев выступит с песней "Scream". Песня написана Филиппом Киркоровым в соавторстве с греческим композитором Димитрисом Контопулосом. До публикации клипа букмекеры считали Лазарева главным претендентом на победу.
В этом году конкурс пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Лазарев выступит на "Евровидении" во второй раз. В 2015 году он занял третье место с песней "You’re The Only One".
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев
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