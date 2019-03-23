«Адские боли»: зачем Началова требовала 15 млн от бывшего

Скончавшаяся певица Юлия Началова неспроста устроила судебные тяжбы с бывшим возлюбленным Александром Фроловым из-за прав на квартиру. Как рассказал друг телеведущей после ее смерти, Началова критически нуждалась в деньгах, которые ей были необходимы для экспериментального лечения.

Сторона хоккеиста Александра Фролова, на которого подали в суд с требованием выплатить долг за квартиру бывшей возлюбленной Юлии Началовой, опровергла информацию о том, что судебные разбирательства после смерти певицы коснутся ее дочь и близких. Как рассказали в беседе с kp.ru в адвокатском бюро, которое представляет интересы спортсмена, Фролов никогда не обращался в суд с исковым заявлением против Началовой.

«Никаких денег с Юлии Началовой или ее семьи Александр никогда не просил, в суды не обращался, права на квартиру не оспаривал», — заверили в бюро.

«Кто и зачем тиражирует эту ложь? Ведь всю информацию (можно) проверить на сайтах судов. Поэтому заявляем со всей ответственностью: родители или дочка Юлии Началовой не могут унаследовать долгов — с них никто ничего не требует. И даже наоборот: это Фролов выступает в качестве должника, по крайней мере, это нам пытаются доказать в нижегородском суде», — добавил представитель адвокатской конторы.

После скоропостижной смерти певицы активно обсуждается информация о том, что Началова якобы должна Фролову 20 миллионов рублей за квартиру. Сторона телеведущей не комментирует эти сведения, а представители Фролова опровергают. Ситуация по-прежнему запутанная, однако постепенно становится ясной.

Так, в 2015 году, когда Началова и Фролов состояли в романтических отношениях, певица предложила хоккеисту купить у нее квартиру в элитном комплексе Москвы, которая досталась ей после развода с футболистом Евгением Алдониным. В те времена Началовой нужны были деньги на запись нового альбома и заграничный тур, и Фролов купил у нее апартаменты за 20 миллионов рублей — по крайней мере, так заявляет его защита.

Спустя три года, когда пара распалась, Началовой вновь потребовались денежные средства.

Певица обвинила бывшего бойфренда в том, что так и не получила деньги за квартиру, и продала его долг одной из нижегородских фирм, которая впоследствии обратилась в суд с иском против Фролова.

Что интересно, по договору с компанией из Нижнего Новгорода, Началовой в случае успешного развития дела должны были выплатить 15 миллионов рублей до 19 июня 2018 года. А фирма, требующая от хоккеиста 25,8 миллионов рублей (долг и проценты), получила бы оставшиеся деньги.

В суде защита Фролова предоставила расписку от 2015 года, согласно которой Началова не имеет претензий к хоккеисту по поводу прав на квартиру. Если документ подлинный, то вину спортсмена будет доказать сложно. В ответ его защита потребовала в судебном порядке признать требования нижегородской фирмы безосновательными, что и положило начало разговорам о намерениях Фролова отсудить у певицы миллионы.

По словам продюсера Михаила Михайлова, в последние месяцы жизни Началова испытывала финансовые трудности. Певица была якобы невостребованной и решила посвятить себя воспитанию дочери и лечению подагры.

«Квартира и машина — вот и все остатки былой роскоши», — отметил Михайлов.

«Юлечка была очень талантливая, но почему-то невостребованная. Концертов и выступлений становилось все меньше, приходилось бегать по телешоу, давать рекламу в соцсетях, чтобы хоть как-то заработать. Крутилась, как могла. Но все равно не хватало даже на самое необходимое — на здоровье, так что знакомым врачам приходилось помогать ей бесплатно», — признался он.

Один из друзей Началовой рассказал, что летом этого года певица планировала отправиться на лечение в одну из зарубежных клиник, где использует передовые и экспериментальные методы лечения различных болезней.

Не исключено, что деньги, которые она планировала получить от Фролова, были необходимы ей на эти нужды.

Он подчеркнул, что певица страдала от развившейся после неудачного приживления грудных имплантов подагры. Началова отчаялась, поэтому хотела использовать любую возможность лечения.

«Летом Юля собиралась лечь на обследование в зарубежную клинику, где болячки лечат экспериментальными методами. Подагра окончательно ее сломила. Юля знала, что вылечить ее невозможно, но мечтала хотя бы ослабить адские боли.

«Как будто кто-то изнутри кусает мне кости», — так она это описывала. И в последнее время все чаще спрашивала: «За что мне все это?».

На ее долю выпало столько испытаний: неудачная пластика, инфекция, проблемы с почками… Если раньше наша красавица грезила карьерой и всемирной славой, теперь она пересмотрела все свои ценности, хотела просто жить, растить дочку», — признался товарищ певицы.

8 марта Началова попала в больницу с раной ноги, полученной на репетиции. Певица не посчитала, что повреждение имеет серьезный характер, и не стала обращаться к врачу, применяя самолечение лидокаином. Спустя три дня она была вновь госпитализирована, но уже с признаками заражения крови, гангреной ноги и высоким сахаром. Состояние Началовой было критическим, и ее ввели в медикаментозную кому. Позднее певице провели операцию по ампутации ноги из-за угрозы сепсиса, но это не помогло. 16 марта она скончалась в результате острой сердечной недостаточности, которая была вызвана осложнениями с последующим отеком мозга и легких.

Началову похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы. Ей было 38 лет.