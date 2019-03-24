Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?

Пляски на костях умерших знаменитостей — излюбленный жанр СМИ. Если раньше этим грешили только таблоиды, то нынче на интересе к смерти селебрити рассчитывают собрать клики вполне уважаемые издания. На время они готовы поступиться собственным авторитетом ради вала просмотров, а подсаживаясь на эту иглу, уже не могут остановиться, забираясь все глубже и глубже в поисках дна. Поистине золотого дна. На прошлой неделе таким золотым дном оказалась внезапная смерть певицы Юлии Началовой. Как СМИ продавали совесть в обмен на трафик — в материале «Ленты.ру»

Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта, ей было 38 лет. Певица не скрывала, что страдает от запущенной подагры, но не она стала причиной смерти. За несколько дней до этого Юлию госпитализировали из-за резко поднявшегося уровня сахара в крови. Она натерла ногу, в рану попала инфекция, которая спровоцировала развитие гангрены. Врачи Боткинской больницы прооперировали артистку и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Ситуацию усугубили диабет и обнаруженная волчанка. Бывший лечащий врач Началовой утверждает, что еще полгода назад у нее этих заболеваний не было и называет смерть Юлии роковой случайностью, вызванной тем, что тяжесть ее состояния недооценили.

Новости о тяжелом состоянии Началовой несколько раз опровергались ее представителем. Позже ее директор Анна Исаева и родные объяснили, что до последнего надеялись на благополучный исход. Но сообщения об ухудшении состояния певицы настойчиво появлялись, и в СМИ на всякий случай принялись готовить некрологи.

Пока одни проявили уважительную сдержанность к трагическим обстоятельствам, другие СМИ, отбросив кокетство, снарядились в поход за кликами. Вооружиться было чем: Началова пережила болезненный первый брак с участником группы «Премьер-министр», страдала анорексией из-за пристрастия мужа к худеньким, пережила измену, распад второго брака и дележ имущества с третьим партнером. Кроме того, она делала пластику груди, однако имплантаты не прижились, и у Юлии начались проблемы с почками. Они усугублялись тем, что артистка, по свидетельствам ее коллег из сферы шоу-бизнеса, постоянно пыталась худеть. Из-за проблемы с суставами и болях при движении интенсивно заниматься спортом она не могла, поэтому основным способом поддерживать фигуру были диеты, которые тоже сказывались на почках.

«Лента.ру» подробно писала, как в 2015 году российские СМИ перешли все границы, освещая смерть Жанны Фриске . Чувство меры изменило им и на этот раз. После погружения в кликбейтное море, в которое превратилось медийное пространство страны, даже самый кощунственный заголовок уже не способен удивить. В ход шло все: врачи комментировали финансы певицы, звезды шоу-бизнеса — вопросы ее здоровья, экстрасенсы рассуждали о ее любовных привязанностях, мистики искали связь смерти певицы с ее участием в проекте «Последний герой».

В связи со смертью Началовой СМИ главным образом интересовало:

— как она умирала, детально, по этапам;

— что скрывала покойная от своих близких (Началова непременно должна было что-то скрывать, например, алкогольную зависимость — прим. «Ленты.ру»);

— о чем не рассказывает окружение Началовой;

— что за супербактерия убила певицу и можно ли умереть от диабета и подагры;

— как над Началовой издевались ее мужья;

— как певица скрывала от всех ужасную боль и изменившиеся от болезни суставы;

— как она страдала от анорексии, набрала вес, а затем постоянно худела, какие таблетки пила;

— кто из участников «Последнего героя» умрет следующим — вслед за Началовой, Децлом и Фриске;

— кто вообще из звезд второго эшелона способен умереть в ближайшее время (журналисты тут же вцепились в Елену Беркову, а вблизи Даны Борисовой скорой смерти не учуяли);

— с кем будет жить дочь Началовой, и почему известный отец-футболист ее бросил (на самом деле не бросал — прим. «Ленты.ру»);

— как Началова страдала от финансовых проблем;

— почему ей не давали места на кладбище;

— кто пришел на похороны Началовой;

— в каком платье и с каким макияжем ее хоронили;

— сколько стоил «шикарный белоснежный гроб», в котором похоронили Началову;

— что по этому поводу думает Верник.

«Что это, проклятие или страшное совпадение?» — задается вопросом журналист «КП».

Аналогия понравилась представителям средств массовой информации, и проклятие «Последнего героя» быстро закрепилось в информационном поле.

«Комсомольская правда»: «Началова умерла вслед за Фриске и Децлом. Смерть выкашивает участников "Последнего героя". Смерть Юлии Началовой стала жутким продолжением череды мистических событий, которые преследовали участников проекта "Последний герой". Певица скончалась на 39-м году жизни в одной из московских больниц от остановки сердца. Трагическая развязка произошла после заражения крови».

Это стало поводом освежить читателям память о том, как уходили Фриске, Децл и другие участники проекта. Некоторые не стали зацикливаться на одном проекте и решили подкормить читателей подборками со знаменитостями, которые умерли от тех же болезней, что и Началова. Кто-то пошел дальше и попытался предположить, кто следующим отойдет в мир иной.

Чтобы разобраться в таком действительно важном вопросе, как мистический след в смерти артистки, СМИ прибегли к помощи экстрасенсов. Рассудить, в самом ли деле над участниками «Последнего героя» нависло проклятие, попросили победителя шестого сезона «Битвы экстрасенсов» Александра Литвина . Специалист сказал, что в свое время отказался от участия в «Последнем герое», поскольку юго-восточная энергия вредит его здоровью и интуиции. После этого по СМИ моментально разлетелись новости «Экстрасенс отказался от "Последнего героя" после смерти Началовой», хотя ни о чем подобном речи не шло. Новый сезон «Последнего героя», в котором актеры борются с экстрасенсами, был отснят задолго до кончины Началовой.

Новости о Началовой закрепились в топе «Яндекса» , куда стремятся попасть все российские интернет-издания. Размещение в «Яндекс. Новостях» приносит дополнительную посещаемость. К примеру, этим в полной мере воспользовалось «Дни.ру»: плодя десятки новостей с горячими заголовками, издание прорвалось в топы «Яндекса» и существенно нарастило популярность, собирая дополнительные миллионы кликов.

Издания одно за другим запрыгивали в уходящий хайптрейн. После трех дней раздумий о смерти певицы в безудержную гонку включился консервативный канал «Царьград» , отстаивающий христианские принципы. Ради такого выдающегося случая пришлось их отринуть, порыться в грязном белье, поверить в приметы, дурные знаки и прогнозы экстрасенсов.

Экстрасенсы оказались золотой жилой для представителей медиа. С экспертной оценкой поторопился выступить бывший участник «Дома-2» и «Битвы экстрасенсов» Влад Кадони. Он сообщил, что в смерти Началовой нет ничего потустороннего. С ним решительно не согласны анонимные экстрасенсы из интернета, которых цитирует «ВладТайм»: проклятие реально. Правда, по его версии, оно прервалось на Началовой и перекинется на «Дом-2».

Чисто спортивный интерес

Освещавшие смерть Началовой федеральные издания, среди которых «Комсомольская правда и » Московский комсомолец », по состоянию на пятницу выпустили в среднем около 60 новостей, так или иначе связанных с этим событием. К такому же показателю приблизился Life.ru. Даже деловой ресурс РБК не устоял и выпустил фотогалерею с похорон. Самым плодовитым оказалось общественно-политическое издание «Газета.ру» . По данным на полдень пятницы за семь дней с даты смерти певицы оно выпустило 262 материала о Началовой, не считая новостей на другую тему, в заголовках которых упоминалась ее фамилия.

Внезапную смерть Началовой окучивали сразу несколько отделов — «Общество», «Культура», «Наука» и, как ни странно, «Спорт». В то время как отдел науки просвещал читателей по вопросам подагры, супербактерий и сепсиса, которые сгубили артистку, «Спорт» отхватил себе кусок пожирнее — личную жизнь певицы. Казалось бы, при чем тут спорт? Но Началова — бывшая жена бывшего футболиста Евгения Алдонина . После брака она также встречалась с хоккеистом Александром Фроловым , что вдвойне оправдывает поток новостей о ней в этом разделе.

С 13 марта, когда стало известно, что Началову ввели в кому, в разделе «Спорт» вышло 45 материалов с упоминанием Алдонина. Из них 16 — статьи, остальное — новости. Никогда еще Алдонин не удостаивался такого пристального внимания журналистов этого издания. Нужда заставила сотрудников отдела «Спорт» перевоплотиться в светских репортеров, экспертов по пластической хирургии и специалистов по семейному праву. У Началовой от Алдонина 12-летняя дочь, которая после смерти матери живет с родителями Юлии. СМИ рапортовали, что Алдонин отказался «брать ее в свою новую семью». Журналисты отмели лишние условности, что превратилось в «Алдонин отказался от дочери Началовой». Из ситуации с дочерью развили отдельную драму. По мотивам этой истории в издании опубликованы статьи «Никто не отдаст: с кем будет жить дочь Началовой», «Боль и утрата: как семья Алдонина примет дочь Началовой», «Дочь Началовой могут не пустить жить в новую семью Алдонина» и «Мамы больше нет: как дочь узнала о смерти Началовой».

Связь Алдонина и Фролова с покойной оказалась подарком для спортивных изданий, радующихся любой возможности прильнуть к глобальному федеральному трафику. Сугубо спортивные новости интересуют читателей гораздо меньше, чем околоспортивные темы, поэтому они с энтузиазмом принялись посвящать любителей спорта в детали неурядиц артистки с ее бывшими партнерами, вглядываться в их финансы и гадать, с кем же останется дочка Началовой и Алдонина.

Личностью Началовой дело не ограничилось. Смерть артистки стала поводом рассказать о внезапных смертях других знаменитостей и «ужасающих последствиях пластики» селебрити. Тот факт, что несколько лет назад Началова пережила неудачную пластику груди и заработала проблемы с почками, сыграл журналистам на руку. Они разразились десятками статей о мучениях исполнительницы после операции.

Смерть при внезапном стечении множества факторов стала поводом поговорить о том, как не умереть от сепсиса, диабета, подагры и таблеток для похудения. Пугающее «Юля Началова умерла от ранки на ноге» подстегивало людей кликнуть на любой материал, рассказывающий, как избежать неожиданной смерти.

Жизнь после смерти

21 марта, в день похорон Началовой медиа пытались дожать догорающую тему. Сразу несколько федеральных изданий вели онлайн-трансляции похорон, бодро описывая происходящее на Троекуровском кладбище. Между делом пытались оживить онлайн ничего не значащими зарисовками, которые затем тиражировали коллеги из других изданий.

К примеру, сообщалось, что люди чуть ли не массово падают в обморок у могилы некогда известной певицы. Причина не называлась — видимо, не выдерживают накала, созданного самими журналистами. Первоисточник этой новости — газета «Московский комсомолец». При более внимательном прочтении оказывалось, что никаких массовых обмороков, конечно же, не было. Одной женщине стало плохо, ее увезли на скорой. Однако законы жанра не позволяют журналистам отступать. «Врачи раздают тем, кто плохо себя чувствует, успокоительное. Кто-то глотает таблетки сразу после выхода из ритуального зала», — рапортовала с кладбища журналистка «Московского комсомольца».

Судя по заголовкам ведущих российских СМИ в день похорон, на кладбище схлестнулись силы добра и зла. Люди впадали в истерику у гроба певицы; стервенели; подавленный, но не утративший бойкость Влад Топалов силой расталкивал собравшихся у гроба поклонников, чтобы прорваться к покойной.

«Газета.ру»: «Среди скорбящих был замечен и певец Влад Топалов. Журналисты пытались поговорить с ним, однако он только говорил "Дайте пройти" и, как утверждает "Московский комсомолец", чуть ли не толкался».

Ажиотаж у гроба, казалось, был сравним с похоронами Сталина. В происходящее с трудом верилось, потому что при жизни Началова не была настолько уж популярной певицей. Пик ее славы пришелся на 1990-е и начало нулевых, затем она надолго пропала, но недавно снова появилась на шоу «Один в один» в качестве наставницы проекта. Однако, судя по новостям, ее погребение сопровождала армия фанатов, которая чуть ли не препятствовала церемонии захоронения.

Онлайн «Московского комсомольца» — пример, как превратить прощальную церемонию в шоу. Судя по хронике издания, во время похорон постоянно происходило нечто интригующее, а если не происходило, слезу из читателя выбивали любыми стилистически доступными способами. Вот только некоторые выдержки из онлайна «МК».

13.04 : «У нее всегда были проблемы с любовью. Мне кажется, она не была готова к жизни в шоу-бизнесе, поэтому сгорела в этом жестоком и циничном мире. Не было рядом настоящего мужчины». Виктор Салтыков : «У нее всегда были проблемы с любовью. Мне кажется, она не была готова к жизни в шоу-бизнесе, поэтому сгорела в этом жестоком и циничном мире. Не было рядом настоящего мужчины».

13.14 Певец, экс-солист группы «На-На» Певец, экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин : «Мы встречались на концертах, жена переписывалась. Лайкали посты друг друга про детей».

13.19 В очереди люди возмущаются, если кто-то начинает снимать происходящее на телефон. «Зачем вы это делаете?» — женщина вырывает из рук мужчины мобильный. «Чтобы потом посмотреть», — звучит в ответ. «Смотреть надо в музее, а сюда люди пришли проститься».

13.41 Людям становится плохо. Одна женщина упала в обморок на выходе из траурного зала. Врачи раздают тем, кто плохо себя чувствует, успокоительное. Кто-то глотает таблетки сразу после выхода из ритуального зала.

14.28 Вынос гроба: люди аплодируют. Поклонники плакали, пытались вырывать телефоны, требовали, чтобы не записывали.

14.47 Несмотря на то что похороны сделали закрытыми, поклонники рванули к месту захоронения.

14.52 На кладбище подошли нищие. Женщина просит: «Дайте хоть сколько-нибудь».

Бабуля-нищенка побирается, пользуясь толпой, подают плохо, подошла, спрашивает: опустили ли Юлю, отпевал ли священник. « Лариса Долина здесь? — спрашивает. — Где она? Покажите!»

Люди залезают на памятники, рядом могилы неогороженные — их, правда, обходят.

15.17 Несмотря на категорический запрет на фотосъемку во время захоронения, люди осторожно просачивались к месту, где стоял крест и лежали огромные букеты цветов, и фотографировали их на сотовые телефоны — видимо, на память.

Крест был без надписей и без изображения Христа, но его вершину венчала небольшая, врезанная в дерево икона Николая Угодника — видимо, любимого святого Юлии Началовой.

15.24 Юлия Началова похоронена. Люди, даже молодежь, крестятся. С соседнего захоронения — Юлия Началова похоронена. Люди, даже молодежь, крестятся. С соседнего захоронения — Марлена Хуциева — раздаются выстрелы и звучит «Песня о тревожной молодости»…

Свой онлайн был и у «Комсомольской правды», «Газеты.ру» и других ресурсов. Главный редактор «Газеты.ру» Ольга Алексеева на упреки в пристальном внимании к смерти Началовой ответила, что онлайны с похорон — «общемировая практика».

На кладбище в тот день прибыли десятки пишущих и тележурналистов. Они яростно осаждали знаменитостей, пришедших почтить память Началовой, ловили каждое их слово («Мы лайкали посты друг друга про детей, жена переписывалась»), чтобы затем передать в редакцию для скорейшей переделки в новость. Очень сетовали на то, что не приехала Алла Борисовна.

«Дни.ру»: «Певица при жизни стремилась к красоте, украшала собой и мир вокруг. Она, безусловно, заслужила право быть похороненной достойно. Хоронили Юлю в шикарном белоснежном гробу. В разных магазинах элитных погребальных товаров такой стоит от 40 до 59 тысяч. Элитная белая двухдверная домовина сделана из сосны, отделана внутри шелком и называется романтично "Вегас". "Это настоящий бриллиант в коллекции эксклюзивных гробов, сочетающий в себе изысканный дизайн и продуманную функциональность", — говорится в рекламе этого гроба».

Если верить прессе, известные люди буквально впадали в оцепенение у гроба Началовой. Белый гроб вообще произвел фурор во время прощания, по крайней мере, так он этом писали в онлайн-газетах. «Дни.ру» задались целью выяснить, сколько он стоил. Издание выискало похожий и опубликовало не только его цену, но и расписало преимущества изысканного и функционального гроба перед остальными.

Отдельного внимания удостоились платье и макияж умершей. На Юлию надели платье, которое при жизни она считала счастливым. СМИ по достоинству оценили сочетание наряда и мейкапа усопшей, назвав ее принцессой в гробу.

Обсуждением образа умершей дело не закончилось. Когда Началову похоронили, на могиле показалась «хозяйка кладбища» — местная черно-белая кошка, которая просто так на места захоронения не приходит. Это сочли хоть и мистическим, но хорошим знаком. «Значит, душа у человека была чистая», — заключает автор «МК».

Пока одни работали «в полях», другие отрабатывали тему на местах, в студиях. В «Пусть говорят», в передаче, посвященной певице, раскрыли страшную тайну: врач Василий Шуров, который лечил артистку, а после ее смерти начал колесить по шоу на федеральных каналах, оказался наркологом. Ведущий Дмитрий Борисов недвусмысленно намекнул, что это может означать проблемы Началовой с алкоголем или наркотиками. Или с тем и с другим.

В завершение темы «Газета.ру» выпустила фоторепортаж с могилы с заголовком «Могила Началовой: похоронили и забыли». Похоронили, но не забыли. И после погребения СМИ продолжили искать сенсации, разбирая сказанное ею при жизни («Юлия Началова собиралась выйти замуж перед смертью») и ища все новые и новые объяснения ее смерти (« Светлана Светличная рассказала, что погубило Юлию Началову», «Юлия Началова скончалась из-за "придушенной внутренней боли" от невостребованности»).

Зачем они это делают?

Стоит отметить, что политика изданий при освещении смерти Началовой принесла свои плоды. По подсчетам LiveInternet, за прошедшую неделю «Газета.ру» стала лидером среди изданий в новостном сегменте, набрав более 19 миллионов просмотров. Это гораздо выше обычных показателей издания. Только раздел «Культура» «Газеты.ру», если верить Liveinternet, принес изданию 7,6 миллиона кликов.

Журналист и создатель авторского Telegram-канала Михаил Рябиков замечает, что раздел «Культура» этого издания стабильно выходит в лидеры сегмента после новостей о смерти того или иного артиста: «В основном это, конечно, касается возрастных актеров и певцов. Но трагедия Началовой оказалась масштабно востребованной. "Такая молодая, внезапная смерть, еще бы жить и жить, ребенок, бывший муж…" — и все такое прочее. Схема ясная и вполне рабочая».

«У меня нет какого-то внятного объяснения этой истории, но подтверждаю, что этот феномен смерти Юлии Началовой действительно возник. На мой взгляд, то, что происходит — слишком неадекватно. Что-то подобное было, когда умерла Жанна Фриске. Тоже был очень большой взлет в СМИ. Резонанс сильнее, когда умирают молодые артисты», — отмечал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в разговоре с «360».

Не удержавшиеся от соблазна получить легкий трафик СМИ не прогадали. Только онлайн «Московского комсомольца» собрал 570 тысяч просмотров, а новость «Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ» принесла «Дням.ру» более 1,3 миллиона просмотров.

По словам последнего возлюбленного Началовой Вячеслава Кудри, певица очень любила употреблять слово «сюр» применительно к реальности. Пожалуй, именно оно как нельзя лучше подходит для описания того, во что превратили ее смерть.