«Зачем было себя уродовать?»: пользователи восхищаются клипами юной Началовой

Юлия Началова после смерти стала популярнее, чем была при жизни. Пользователи Сети возмущены этим фактом. Поклонники делятся записями ранних выступлений певицы, буквально наводнив ими соцсети.

Юлия Началова появилась на сцене в 90-х годах. Маленькая певица победила в конкурсе "Утренняя звезда". 12-летняя Юля часто появлялась на телевидении с популярной песней "Учитель рисования". Этот клип взорвал Интернет после смерти артистки.

Пользователи, делясь видео Юлии Началовой в Сети, оплакивают умершую молодой певицу. Многие спрашивают — почему они узнают о таланте артистки только сейчас, когда ее уже нет с нами?

"Ну почему, почему все мы иногда узнаем, насколько замечательный был артист только после его смерти?", пишут комментаторы.

Некоторые огорчены тем, что Юлия Началова попала под влияние "шоу-тусовки" и решилась "редактировать" свою внешность.

"Какая хорошенькая, милая, симпатяжка, пампушечка, солнышко! Ей полненькой лучше! Что она с собой сделала… Зачем начала себя уродовать, делать пластические операции, худеть до истощения. Замечательная композиция и девочка-чудо!", — комментируют раннее видео Началовой поклонники.

Включились в обсуждение творчества Юлии Началовой и звезды. СМИ обвинили в том, что при жизни певицы они мало говорили о ее таланте. С осуждением выступила певица Рита Дакота. Она возмущена тем, что узнает о "суперталантливом" англоязычном альбоме Началовой, записанном в соавторстве со знаменитым Уолтером Афанасьевым, только после смерти артистки.

Дакота пыталась провести аналогию между смертью Юлии Началовой и своим разводом — мол, точно так же на нее обратили внимание журналисты только после назревшего скандала. Однако развить тему ей не дали: Дакоте объяснили, что ее высказывания больше похожи на самопиар. Народ скорбит о потере талантливой Юлии Началовой — и реклама тут неуместна, пишет издание "7Дней".