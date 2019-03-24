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Депутат Кожевникова рассказала, почему не здоровается с Собчак 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала, почему долгое время даже не здоровается с телеведущей Ксенией Собчак.
По словам Кожевниковой, Собчак своеобразно высказала свое отношению к тому, что она стала депутатом.
Когда-то в Сети появилась фотография Кожевниковой, на которой было видно её нижнее бельё, и Собчак вспомнила об этом снимке, заявив, что именно тем местом, которое там видно, актриса и попала в Государственную думу
Через какое-то время она подошла ко мне и сказала:
«Мария кто старое помянет, тому глаз вон», я ответила, что знаю продолжение — кто забудет, тому оба, поэтому нет, — сказала Кожевникова в эфире НТВ.
Она добавила, что не злится на телеведущую, но они до сих пор не общаются.
Ранее News.ru писал о том, что актриса и депутат Госдумы VI созыва Мария Кожевникова опубликовала в своём Instagram фотографию с капельницей и сообщила, что заболела. По её словам, у неё также болеет младший сын.
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Шоу-бизнес , Мария Кожевникова , Ксения Собчак , Госдума , НТВ
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