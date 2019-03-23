НТВ рассказала о предсмертной просьбе Началовой

Стало известно, о чем перед смертью российская певица Юлия Началова попросила свою представительницу Анну Исаеву. Об этом сообщает НТВ.

Выяснилось, что бывший возлюбленный артистки Александр Фролов планирует при помощи суда забрать себе часть московской четырехкомнатной квартиры Началовой, которую ей оставил после развода футболист Евгений Алдонин . Фролов заявил, что певица взяла у него 20 млн рублей, а в качестве гарантии выставила недвижимость.

По словам Исаевой, Началова перед смертью умоляла ее помочь в вопросе с квартирой, чтобы ее дочь не осталась на улице.

"Она мне, можно сказать, завещала, чтобы я сейчас взяла всю оборону на себя, чтобы я и только я сейчас говорила все то, что требуется сказать", — добавила Исаева.

Ранее сообщалось, что из-за фальшивой любви к Началовой разгорелся скандал.

Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.