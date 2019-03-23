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НТВ рассказала о предсмертной просьбе Началовой 

Газета.Ru 19 минут назад
Стало известно, о чем перед смертью российская певица Юлия Началова попросила свою представительницу Анну Исаеву. Об этом сообщает НТВ.
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Выяснилось, что бывший возлюбленный артистки Александр Фролов планирует при помощи суда забрать себе часть московской четырехкомнатной квартиры Началовой, которую ей оставил после развода футболист Евгений Алдонин. Фролов заявил, что певица взяла у него 20 млн рублей, а в качестве гарантии выставила недвижимость.
По словам Исаевой, Началова перед смертью умоляла ее помочь в вопросе с квартирой, чтобы ее дочь не осталась на улице.
"Она мне, можно сказать, завещала, чтобы я сейчас взяла всю оборону на себя, чтобы я и только я сейчас говорила все то, что требуется сказать", — добавила Исаева.
Ранее сообщалось, что из-за фальшивой любви к Началовой разгорелся скандал.
Российская певица и телеведущая Юлия Началова была госпитализирована 8 марта, позднее артистку ввели в состояние искусственной комы. 16 марта врачи провели Началовой операцию, после которой певица в тот же день скончалась.
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Шоу-бизнес , Видео , Александр Фролов , Юлия Началова , Евгений Алдонин , Госдума , НТВ
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