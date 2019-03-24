Дочь Началовой написала ей письмо после смерти матери

Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо. Об этом он рассказал в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".

По его словам, Вера тяжело переживает смерть матери, но держится. Он отметил, что справиться с утратой ей помогает отец Евгений Алдонин , который постоянно находится рядом с дочерью.

"Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала", — сказал Виктор Началов.

Он добавил, что в письме девочка рассказала о своих чувствах после смерти матери, но его содержание не стал раскрывать, так как оно очень личное.

Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет 16 марта.

Ранее Алдонин рассказал, как узнал о смерти Началовой.