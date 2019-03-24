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Дочь Началовой написала ей письмо после смерти матери 

Газета.Ru + ещё 6 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо. Об этом он рассказал в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1".
По его словам, Вера тяжело переживает смерть матери, но держится. Он отметил, что справиться с утратой ей помогает отец Евгений Алдонин, который постоянно находится рядом с дочерью.
"Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала", — сказал Виктор Началов.
Он добавил, что в письме девочка рассказала о своих чувствах после смерти матери, но его содержание не стал раскрывать, так как оно очень личное.
Юлия Началова ушла из жизни в возрасте 38 лет 16 марта.
Ранее Алдонин рассказал, как узнал о смерти Началовой.
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