Фальшивая любовь к Началовой привела к скандалу

Эксперт Госдумы по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян критически отозвался об огромном количестве друзей, которые внезапно обнаружились у певицы Юлии Началовой после ее смерти, передает «Дни.Ру».
«Человек умер ужасной внезапной смертью, всем нужно было просто помолчать и тихо отправить ее в последний путь. Вместо этого начались словесные упражнения тех, кто так ее сильно любил — но почему-то забывал о ней, пока она была жива», — отметил Манукян.
38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта от сердечной недостаточности, возникшей на фоне сепсиса.