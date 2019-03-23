Фальшивая любовь к Началовой привела к скандалу

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Эксперт Госдумы раскритиковал скорбящих по Началовой 

Рамблер + ещё 1 42 минуты назад
Эксперт Госдумы по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян критически отозвался об огромном количестве друзей, которые внезапно обнаружились у певицы Юлии Началовой после ее смерти, передает «Дни.Ру».
«Человек умер ужасной внезапной смертью, всем нужно было просто помолчать и тихо отправить ее в последний путь. Вместо этого начались словесные упражнения тех, кто так ее сильно любил — но почему-то забывал о ней, пока она была жива», — отметил Манукян.
38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта от сердечной недостаточности, возникшей на фоне сепсиса.
Шоу-бизнес , Видео , Госдума
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