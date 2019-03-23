Прощание с Началовой: Алдонин пришел с новой женой

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин пришел на похороны своей бывшей жены Юлии Началовой вместе с новой супругой Ольгой. Вскоре после церемонии футболист был вынужден уехать на футбольный турнир «Кубок легенд» в Китай

Экс-футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин пришел на похороны своей бывшей жены Юлии Началовой, состоявшиеся 21 марта на Троекуровском кладбище, вместе с новой семьей.

Журналисты сняли родных Юлии Началовой, когда гроб певицы несли к могиле. В процессии шли родители артистки, причем отец Юрий поддерживал супругу. За ними — 12-летняя дочь Началовой. Следом — ее отец Евгений Алдонин со своей новой супругой Ольгой и матерью.

Как сообщает «Экспресс газета», несмотря на развод, Началова сумела сохранить хорошие отношения с бывшим мужем. Они регулярно общались, старались совместно воспитывать общую дочь, присутствовали на важных для нее мероприятиях.

Вскоре после похорон Алдонин был вынужден уехать из страны для участия в турнире «Кубок легенд».

Попрощаться с Началовой пришел и ее последний бойфренд, судья из Нижнего Новгорода Вячеслав Кудря. Бывшего гражданского мужа Началовой, хоккеиста Александра Фролова на похоронах не было.

Первым мужем Началовой был певец и музыкант, солист первого состава группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской, с которым они жили с 2001 по 2004 год. В это время певица заболела нервной анорексией: всего за полтора месяца она сбросила 25 кг и стала весить 42 кг при росте 165 см. По словам Началовой, она голодала, чтобы нравиться своему тогдашнему мужу.

В 2006-м Юлия вышла замуж за футболиста московского ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина, а год спустя перенесла неудачную пластическую операцию по увеличению груди в Лос-Анджелесе. По ее признанию, импланты не прижились и вызвали заражение крови и отказ почек.

С Алдониным она развелась в 2011 году, в браке появилась их дочь Вера, чьими крестными стали певица Лариса Долина и футболист Ролан Гусев

Позже Началова состояла в отношениях с хоккеистом Александром Фроловым, но в 2016 году пара разошлась. О расставании объявила сама Началова, тогда как хоккеист от комментариев об их отношениях воздержался. Как утверждала Юлия, решение разойтись принимала именно она.

«Эти отношения изжили себя и не имеют никакой перспективы и продолжения. У меня все впереди. Я отношусь к тем, кто верит в любовь, в хорошие отношения между людьми и в добро», — говорила она в эфире телеканала НТВ.

Некоторые СМИ связывали ее госпитализацию с началом судебных разбирательств с Фроловым. Незадолго до трагедии хоккеист подал на Началову в суд из-за прав на половину квартиры в «Кутузовской ривьере», которую он, якобы, выкупил во время их семейной жизни (пара была вместе с 2011 по 2016 годы) за 20 млн рублей.

Началова долго страдала из-за подагры, а также красной волчанки и диабета. 8 марта ее госпитализировали после приступа во время репетиции на западе Москвы.

Через три дня певицу перевели в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии с высоким уровнем сахара в крови и признаками начинающейся гангрены.

13 марта певицу ввели в состояние искусственной комы и перевели на искусственную вентиляцию легких. Утром 16 марта Началовой сделали операцию на ноге, после чего ее состояние ухудшилось, и уже вечером певица скончалась.