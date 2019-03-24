Анна и Ольга Бузовы публично заявляли о том, что их связывает не только кровное родство, но и настоящая дружба.

В последнее время сестры реже появляются вместе на публике и не публикуют совместные снимки в соц. сетях. Более того, Ольга пропустила важное для Анны событие, открытие салона красоты, о чем девушка давно мечтала. Вместо того, чтобы поддержать сестру, звезда улетела на отдых в Испанию. После этого у поклонников не осталось сомнений, что сестры поссорились. Однако комментировать сложившуюся ситуацию девушки не торопятся.