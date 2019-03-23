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Жасмин оправдалась за приезд на похороны Началовой на шикарном Bentley Mulsanne 

Teleprogramma.pro 23 минуты назад
21 марта родные, близкие, коллеги и поклонники попрощались с Юлией Началовой, скончавшейся 16 марта от остановки сердца. Проводить певицу в последний путь на Троекуровское кладбище приехали и многие звезды российского шоу-бизнеса. Внимание собравшихся в какой-то момент привлекла певица Жасмин, приехавшая на траурную церемонию на шикарном новом Bentley Mulsanne, которого раньше у звезды не замечали. Цена автомобиля, к слову, колеблется в районе 33 миллионов рублей.
Пресса и светские сплетники и раньше замечали тягу Жасмин к предметам роскоши. Так, пишет издание «Вокруг ТВ», например, в гардеробе звезды есть целая коллекция сумок Hermes, общая стоимость которых может быть оценена в несколько десятков миллионов рублей.
На все нападки после похорон артистка ответила на своей странице в социальной сети Instagram. Звезда отметила, что в последнее время журналисты регулярно пытаются посчитать ее деньги, рассматривая очередное платье или ее автомобиль. Звезда отметила, что Bentley — не подарок супруга, в прошлом году она приобрела роскошную машину сама.
«Я артист, который 20 лет на сцене, неужели вы думаете, что до встречи с мужем 8 лет назад я ездила на «Запорожце»?! Была одна недешевая машина, продала, купила другую, в чем проблема?!» — недоумевает относительно нападок на себя Жасмин.
Доказывая, что она в силах обеспечивать себя сама, звезда рассказывает о предстоящих концертах и гастролях, а также корпоративных выступлениях.
«Подозреваю, что сейчас начнутся комментарии на уровне «вот лучше бы помогла Пете или Васе», — так и помогаю, ребят!» — заверяет певица.
Жасмин перечисляет: это и дети с синдромом Дауна в Кишиневе, и незрячие малыши в Кургане, и мамочки-одиночки. А недавно артистка преподнесла презент целому городу, «вверенному в попечение» ее супругу. На свои средства певица купила детскую карусель, отмечает издание lady.mail.ru.
Так что совесть певицы чиста. А вот журналистам, как отмечает артистка, должно быть стыдно за «жалкое» занятие — подсчет чужих доходов.
Напомним, Жасмин не только большая труженица, умеет звезда и с удовольствием отдохнуть в компании своих звездных коллег. Например, как писал портал Тeleprogramma.pro, недавно она посетила вечеринку Аллы Пугачевой и день рождения Любови Успенской.
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Шоу-бизнес , Видео , Любовь Успенская , Алла Пугачева , Вокруг ТВ
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